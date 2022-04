Le 14 avril dernier, jour du Jeudi Saint, la communauté paroissiale de l’Immaculée Conception et Saint-Philippe à Pain Court a renoué avec une tradition pré pandémie : un buffet de soupes-maison. Plus de 75 personnes se sont rassemblées pour partager ce repas dans un contexte de réflexion et de solidarité chrétienne à l’aube des jours saints.

Ce souper était organisé en appui aux différents projets humanitaires et de développement de l’organisme Développement et Paix – Caritas Canada (DPCC), incluant les besoins de l’Ukraine en ces temps difficiles. DPCC est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada. Ce mouvement travaille en partenariat avec des organisations locales dans une trentaine de pays du Sud : Afrique, Amériques centrale et du Sud, Moyen-Orient, Asie, Océanie. Cette année, notre réseau a appuyé plus de 85 projets rejoignant 15,7 millions de personnes vulnérables pour retrouver leur dignité humaine.

Chez-nous, c’était merveilleux de retrouver autant de paroissiens pour une première vraie rencontre communautaire après cette longue absence à cause de la pandémie. Voir les visages rayonner et les cœurs être réchauffés nous a permis de commencer la reconstruction du tissu communautaire.

La toute petite équipe organisatrice tient à dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au succès de cet événement : préparation et don d’une soupe, d’un dessert, don de pain et beurre, de boissons, etc. Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui sont venus en grand nombre appuyer cette initiative. Cela a fait tellement de bien se revoir tout en soutenant cette bonne cause!

Plus de 700 $ ont pu être recueillis pour soutenir divers projets de DPCC. Cette initiative aidera certainement à apporter un baume sur la souffrance d’un grand nombre de frères et sœurs des pays du Sud. La communauté de Pain Court continue de chercher de nouvelles façons de s’engager dans cette solidarité humaine.

Texte et photos : gracieuseté de Anita Johnston