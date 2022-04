Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, l’ACFO WECK avec le soutien financier de Patrimoine canadien a initié le projet des Frescophonies. L’artiste Danny Maltais a proposé aux jeunes francophones de Windsor-Essex de travailler sur la technique de la courtepointe autour de motifs traditionnels en respectant les couleurs du drapeau de la Francophonie pour créer une fresque commémorative.

Au centre de la fresque, Danny Maltais a placé le poirier des Jésuites, s’épanouissant grâce à la fleur de lys bleue à l’image de la rivière Détroit.

L’ACFO WECK a convié le public, le vendredi 22 avril, à l’inauguration de la Fresque de la communauté francophone qui est située fièrement à l’école l’Essor. Sous la direction de l’artiste, quatre élèves de l’école – Joëlle Merton, Avery Robinson, Veronica Maurice et Bianca April – ont travaillé sur la technique de la courtepointe.

« Ce projet remonte à presque trois ans et visait à produire trois fresques avec un artiste professionnel et des élèves francophones de la région, indique Michel Brassard de l’ACFO WECK. En raison de la COVID-19, tout a été retardé. Le thème choisi par les élèves et M. Maltais était les couleurs de la francophonie. Ces jeunes ont suivi des ateliers avec l’artiste et ont pu soumettre leurs idées. Cependant, c’est Danny Maltais qui en a assuré la conception. Le 22 avril, c’était le lancement de la première fresque; il en restera donc deux à compléter dans d’autres écoles secondaires francophones de la région. »

Danny Maltais est originaire de Chicoutimi. En 2000, il a publié à compte d’auteur deux albums rassemblant divers travaux artistiques réalisés dans sa jeunesse. Il a créé Les Éditions Pouzzolane en 2001 et a publié Mourir pour se divertir, un album mélangeant texte philosophique, bande dessinée et illustration relative à des situations macabres.

En 2002, il est déménagé à Montréal. La même année, il a produit une bande dessinée relatant trois jours dans sa ville d’adoption. Ensuite, il a conçu l’album Les géants chez Hoochie Coochie. L’histoire a été publiée en supplément du Turkey Comix 13.

« Après presque deux ans de travaux, je suis fier de voir cette murale à l’extérieur de l’école. Je remercie les élèves qui ont été estomaquées par le travail, mais qui sont fières aujourd’hui d’avoir participé et encadré ce projet », disait l’artiste à la suite du dévoilement de la fresque. Quelques invités ont participé à la cérémonie de la coupe du ruban, soit la présidente et la directrice générale de l’ACFO WECK, respectivement Kelsey Santarossa et Gisèle Dionne, ainsi que la directrice de l’Essor, Tanya Basic.

Photo: Les participants au projet des Frescophonies devant la fresque dévoilée à l’école secondaire l’Essor.