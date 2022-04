Le Club Richelieu Windsor organisait son souper mensuel le 20 avril au Serbian Centre avec, au programme, l’intronisation de sept nouveaux membres et la présentation d’une artiste locale.

Le président de l’organisme, Tom Sobocan, a d’abord remercié les médias francophones pour la promotion de cette soirée ainsi que tous les participants.

Une prière composée par Alphonse Ngolo a été récitée avant le repas.

Ensuite, les parrains ou marraines des nouveaux membres ont tour à tour présenté une courte biographie des recrues et leur ont offert une trousse comprenant un certificat signé par la présidente du Richelieu International, Monique Banville, et Tom Sobocan, une lettre de bienvenue de Mme Banville, une rose rouge et l’épinglette Richelieu. Après la prise de photos des nouveaux membres, tous ont récité l’engagement Richelieu et entonné le chant de l’organisme.

Les nouveaux Richelieu

Anika Hodgins de LaSalle, une ancienne élève des écoles françaises de la région qui étudie en ce moment la danse à l’Université York. Elle désire également compléter un baccalauréat en éducation pour enseigner au secondaire.

Rhéa Hodgins, de la même famille qu’Atina, travaille chez Ford Motor Company comme ingénieure de fabrication soutenant la nouvelle gamme de véhicules électriques. Pendant son temps libre, elle travaille à temps partiel comme membre des Forces armées canadiennes et joue de la cornemuse pour le régiment d’Essex et de Kent.

Audace Ndayishimiye est enseignant suppléant dans les écoles du Conseil scolaire catholique Providence. Il est particulièrement engagé dans la vie communautaire en sa qualité de président de l’Association des Burundais de Windsor-Essex et membre de plaidoyer et d’intégration des nouveaux arrivants d’origine africaine dans la communauté de Windsor.

Diane Marie Paquette quant à elle a suivi des cours de français à l’Université de Windsor et a complété son baccalauréat en littérature française. Elle a accepté un emploi avec l’Académie Ste-Cécile et par la suite à l’École élémentaire Sainte-Anne.

Pierrette Paré est originaire du Lac-Saint-Jean au Québec. Écrivaine depuis 2012, elle est diplômée en création littéraire et en arts. À la paroisse Saint-Jérôme, Mme Paré a aidé à créer un centre pour femmes francophones. À la retraite de son mari en 1998, ils sont retournés vivre au Québec pendant 12 ans où elle a présidé le groupe des écrivains francophones d’Amérique, section Québec. En 2011 le couple est revenu en Ontario auprès de ses enfants.

Dans son dernier livre Windsor écho de nos voix, plusieurs membres du Club de l’Âge d’or de Saint-Jérôme racontent leur arrivée dans le Sud-Ouest.

Dans les plus jeunes recrues, il y a Sasha Vigneux, élève de 10e année à l’école secondaire E.J. Lajeunesse. Sasha est un athlète avec une passion pour la santé physique. Elle joue à la balle molle pour l’équipe Windsor Wildcats et a aussi un intérêt pour l’haltérophilie. Elle vient d’ailleurs de briser son record personnel en soulevant accroupie 210 livres. Son rêve est de travailler dans le domaine de la psychologie.

Finalement, la dernière recrue est Pascale Proulx. Après des études à l’université de Windsor et quelques années sur le marché du travail, elle est déménagée en Suède pour commencer une maîtrise en développement international. Pascale adore voyager. Elle a déjà visité une quinzaine de pays. Elle aimerait bien aller au Sri Lanka, au Sénégal ainsi qu’en Éthiopie. Elle est, à l’heure actuelle, en train de coudre des petites épinglettes bleu et jaune pour une collecte de fonds pour l’Ukraine.

L’artiste NatalieGagné

Après cette intronisation, l’artiste et enseignante Natalie Gagné a présenté ses œuvres sur Google Slides et a répondu aux questions de l’auditoire. Bref, une soirée bien chargée.

Le prochain souper Richelieu aura lieu le 25 mai au Serbian Centre. L’élection des membres du conseil d’administration du Club Richelieu sera au programme.

Photos (Crédit : Tom Sobocan) : Natalie Gagné a présenté ses œuvres.