Le club de l’Âge d’or Le Foyer de Pointe-aux-Roches a organisé sa traditionnelle célébration de la vie et des réalisations de ceux et celles qui ont franchi ou franchiront le cap des 80 ou 90 ans cette année. Le 16 octobre dernier, six personnes ont été honorées par une cinquantaine de membres du club, parents et amis.

Cette activité existe depuis toujours à Pointe-aux-Roches, une petite communauté tissée serrée dont plusieurs des membres ont passé la majeure partie de leur vie à cultiver la terre, d’autres à enseigner ou travailler dans un autre domaine dans la région, mais tous ont toujours eu à coeur l’entraide communautaire, la famille et la langue française.

La plupart d’entre eux sont originaires de Pointe-aux-Roches, d’autres sont venus d’ailleurs dans le Sud-Ouest ou d’une autre province. Pour cette rencontre spéciale, chaque nouvel octogénaire ou nonagénaire devait préparer un court résumé des faits saillants de sa vie. Et avant le repas préparé par une équipe de bénévoles, des membres du Club ont lu le parcours de chacun d’entre eux.

Parmi eux, Maurice Peltier, 80 ans, originaire de Windsor. Père de trois enfants, il allait visiter sa grand-mère l’été à Pointe-aux-Roches lorsqu’il était jeune. Son amour de la région avait déjà commencé à cette époque. Autre fêtée ce soir-là, Rose-Marie Brissette, 80 ans est originaire de Riverside. Fille d’une famille de sept enfants, dont six frères, ses parents avaient déménagé à Tecumseh alors qu’elle était encore une enfant. Elle a élevé trois enfants.

La troisième personne qui atteint les 80 ans est Margaret Pawlowski. Née sur la ferme de ses grands-parents à Pointe-aux-Roches, elle a choisi la carrière d’enseignante et a épousé un militaire. Elle a donc habité aux États-Unis pendant un certain temps mais la vie l’a ramené sur la terre de ses ancêtres. À côté d’elle à la table d’honneur, Ovelina Tremblay fêtait également son 80e anniversaire. Née à Windsor, Mme Tremblay est membre d’une famille de dix enfants qui ont tous été élevés sur la ferme familiale à Tilbury, puis à Essex. Elle a travaillé durant de nombreuses années dans les champs et s’occupait de la gestion au quotidien de l’entreprise agricole familiale.

L’autre octogénaire qui devait être honorée, Marie-Anne Marentette n’a pu se rendre à la fête pour des raisons de santé. Les organisateurs ont tout de même pris le temps de souligner son anniversaire et de résumer son parcours de vie. Puis la dernière dame à recevoir cet hommage et la seule personne à fêter son 90e anniversaire de naissance était Bernadine Lalonde. Originaire de Pointe-aux-Roches, Mme Lalonde s’est mariée pour la première fois alors qu’elle n’avait que 18 ans. Elle a eu cinq enfants et a déménagé sur la ferme de son père dans les années 1950. Elle s’est remariée après le décès de son premier mari et est veuve aujourd’hui. Les membres du club Le Foyer de Pointe-aux-Roches lui ont rendu un vibrant hommage puisqu’elle a fait partie durant de nombreuses années du conseil exécutif de l’organisme. Elle a organisé de nombreux voyages pour les aînés de la région et a beaucoup donné aux membres du club de l’âge d’or.

Après ces présentations, les participants ont eu droit à un souper de poulet rôti, avec des pommes de terre en purée, sauce brune et légumes assortis. Un super gâteau d’anniversaire a été servi aux invités pour conclure la célébration.

PHOTO – Les aînés célébrés à Pointe-aux-Roches, de gauche à droite : Maurice Peltier, Rose-Marie Brissette, Margaret Pawlowski, Ovelina Tremblay et Bernadine Lalonde