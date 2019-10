Comme tout autre organisme communautaire francophone, le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette tente par toutes sortes de moyens d’amener des jeunes de sa région à participer à la vie communautaire francophone. Le 10 octobre dernier, La Girouette recevait un groupe d’élèves du club Donjons et Dragons de l’École secondaire de Pain Court (ÉSPC) qui ont organisé une soirée jeux de société et pizza.

Une trentaine d’entre eux ont participé à cette activité coordonnée par Josh Morlog, enseignant à ÉSPC et Jessica Sylvestre, animatrice culturelle à cette école. Cette dernière indique que cette initiative sera reprise une fois par mois pour permettre à la jeunesse locale d’organiser eux-mêmes leur soirée en français dans la communauté, avec la collaboration de La Girouette.

« Les écoles Sainte-Catherine de Pain Court et Saint-Philippe de Grande Pointe organiseront eux aussi leur soirée, préférablement le 2e jeudi du mois cette année, confirme Mme Sylvestre. L’école est l’hôtesse de cette activité et les jeunes sont responsables de l’animation. C’est un nouveau projet que nous tentons pour la durée d’une année scolaire, en lien avec les clubs des écoles de la région et qui, nous l’espérons, contribuera à la construction identitaire chez les élèves et au développement de la communauté francophone à Chatham-Kent. »

Pour Bernard Tremblay, président de La Girouette, il s’agit d’une belle opportunité pour les jeunes de constater que c’est possible d’avoir du plaisir en français à l’extérieur des murs de l’école. « Ils sont libres de présenter l’activité qu’ils veulent, dit-il, et nous sommes là pour les aider et les appuyer pour la réussite de leur initiative. Pour nous, c’est un excellent moyen de nous faire connaître de ce groupe d’âge qui, traditionnellement, ne participe pas à la vie communautaire en dehors de l’école. C’est important qu’ils puissent voir d’eux-mêmes que c’est possible d’avoir une vie sociale en français chez nous. »

Le prochain rendez-vous de ce genre aura lieu le 5 décembre, toujours dans les locaux de La Girouette sur la rue King Ouest à Chatham, alors que des jeunes participeront à une soirée de peinture d’enseignes en collaboration avec Rustic Little Home. Cette petite entreprise de Blenheim aide sa clientèle à créer des enseignes rustiques en bois. Pour plus de renseignements, communiquez avec La Girouette au 519 436-1092.

PHOTO: Les membres du club Donjons et Dragons avec Jessica Sylvestre (3e de gauche, derrière) et Bernard Tremblay (5e de gauche, derrière)