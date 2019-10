Le Festival de la poutine est depuis quelques années un évènement très populaire à Windsor. Lors de l’édition du 18 octobre au Centre Serbe de Windsor, plus de 300 billets avaient été vendus d’avance. Le personnel du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), initiateur de l’activité était prêt depuis 17 h. Une bonne partie du personnel habillée en rouge était postée à l’entrée pour accueillir les invités tandis qu’un autre groupe appuyé par quelques bénévoles se rangeait derrière des marmites fumantes pour servir de la poutine aux premiers arrivés.

Parmi les amateurs de poutine, il y avait des enseignants des conseils scolaires francophones, des représentants d’organismes francophones de la région, un groupe de jeunes du Centre des adolescents et des étudiants du Collège Boréal. « La poutine est bien faite, bien dosée avec du bon fromage. En tant que membre de la communauté francophone, je trouve que les évènements du genre nous rassemblent, on échange et on partage en français », explique Odile Toko d’origine camerounaise.

Tanya Gravel-Anderson a indiqué que cette fête de la poutine lui rappelle son enfance. « La poutine est l’un de mes repas préférés. Quand on voyageait avec mes parents, je me souviens très bien qu’on s’arrêtait au bord de la route pour manger des frites » dit-elle.

« C’est une poutine spéciale parce que nous faisons l’effort d’aller jusqu’au Québec pour ramener du fromage frais, la sauce est aussi typiquement québécoise, tandis que les frites sont maisons », explique Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

Le CCFWEK avait aussi organisé une vente de billets 50/50 durant l’activité et créé une ambiance de fête avec la participation musicale de Luc Michaud et du Trio de Janeiro. Les organisateurs étaient ravis de cet autre franc succès du Festival de la poutine.

SOURCE: Gabriel Nikundana