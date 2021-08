Le 1er août dernier marquait le 170e anniversaire de fondation de l’église First Baptist de Sandwich, un moment historique dans la lutte pour l’émancipation de la communauté noire de Windsor. Cette église a été construite par la communauté afro-américaine du quartier de Sandwich en 1851 sur un lot donné par la couronne en 1847.

L’église First Baptist de Sandwich

« Cet édifice représente les nombreuses églises noires frontalières qui ont été érigées à l’époque pour accommoder le nombre croissant d’Afro-Américains provenant du chemin de fer clandestin, raconte le député fédéral de Windsor-Ouest, Brian Masse. Chaque année, le 1er août, nous célébrons la force et la persévérance des communautés noires au Canada et les Canadiens sont invités à réfléchir, s’éduquer et s’engager dans la lutte contre le racisme anti- Noirs et la discrimination. »

Cette église afro-américaine est la plus ancienne encore en activité au Canada. Le bâtiment a été désigné bien patrimonial par la Ville de Windsor en 1995 et désignée lieu historique national du Canada en 2000.

La communauté de Sandwich était un arrêt, voire pour certains la destination finale, du chemin de fer clandestin. Les premiers rassemblements religieux de la communauté noire de Sandwich date des années 1820. Le bâtiment a été construit en 1851 à partir de briques artisanales provenant de l’argile de la rivière Detroit et a été inauguré le 1er août, date du 18e anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique.

L’édifice a peu changé depuis sa construction. Durant les années 1880, les fenêtres ont été changées pour leur donner un arc brisé caractéristique de l’architecture néogothique. En 1912, le porche a été remplacé par une tour crénelée. De nombreux rassemblements anti-esclavagistes organisés par l’Amherstburg Regular Missionary Baptist Association y ont eu lieu.

(Sources et photos: Facebook de Brian Masse et Wikipedia)

PHOTO – Brian Masse devant l’enseigne historique érigée devant l’église par le gouvernement de l’Ontario.