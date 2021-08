Un partenariat entre l’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD) et la Galerie d’art de Windsor (AGW), qui célèbre des aspects historiques et culturels importants de la région, voit le jour ce mois-ci avec une exposition d’art unique.

L’exposition Bridge Artists présente une sélection de dessins, de peintures et de textiles des artistes anichinabés Teresa Altiman et Daisy White, de la Première Nation de Walpole Island, et Naomi Peters, de la Première Nation de Caldwell, qui ont été chargées de créer les œuvres exposées sur les formes des tours du chantier canadien du projet en 2020.

Les nouvelles œuvres des artistes illustrent les thèmes de la nature, de l’enseignement, de la philosophie et de la fierté culturelle par le biais de peintures, de dessins et de textiles. Une maquette à grande échelle du Pont international Gordie-Howe est également présentée dans le cadre de l’exposition.

Au cours de plusieurs années d’engagement communautaire, l’APWD a compris l’importance de reconnaître les multiples facettes du passé et du présent de la région. Le partenariat APWD-AGW crée des occasions de célébrer et de reconnaître la richesse de la culture et de l’histoire de Windsor-Essex par le biais de programmes communautaires et de petites expositions.

L’exposition Bridge Artists a ouvert ses portes au public le 12 août dernier et se poursuit jusqu’en janvier 2022. En plus de l’exposition, la programmation propose des visites pour de petits groupes, des présentations par les artistes et une série d’ateliers pour les jeunes dirigés par Naomi Peters et Daisy White ainsi que des présentations conjointes par le personnel de l’AGW et l’équipe du projet du pont dans les écoles secondaires et institutions postsecondaires.

« Pendant la mise en œuvre de ce nouveau portail international, l’équipe du projet est continuellement inspirée pour représenter et valoriser la riche histoire culturelle de la région par le biais des caractéristiques esthétiques et des initiatives communautaires.

« L’APWD est fière de ce nouveau partenariat et de l’occasion qui nous est offerte de célébrer les origines autochtones de la région et les talentueux artistes locaux. Nous voyons cela comme un point de départ pour une collaboration future », affirme Bryce Phillips, président et directeur général de l’APWD.

« L’AGW est ravie de s’associer à l’APWD pour présenter une exposition des œuvres des artistes Teresa Altiman, Daisy White et Naomi Peters. Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons donner l’occasion aux gens de découvrir et de célébrer le travail des artistes autochtones de notre région », ajoute Jennifer Matotek, directrice générale de l’AGW.

De l’information supplémentaire sur l’exposition et la programmation sont disponibles sur agw.ca.

SOURCE – Pont international Gordie-Howe

PHOTO (crédit photo : Galerie d’art de Windsor) – Les tableaux de l’artiste anichinabé Teresa Altiman de la Première Nation de Walpole Island