Le soir du 31 août à partir de 19 h 45, il y aura une double-projection francophone, présentée par Radio-Canada, des film L’Artiste de Michel Hazanavicius et Intouchables d’Éric Toledano et Olivier Nakache sous les étoiles au Festival international du film de Windsor.

L’Artiste se déroule à Hollywood en 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, sera propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins croisés ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

Intouchables

À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement…

Deux univers vont se croiser, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Les billets pour cette soirée en français ne seront pas disponibles à l’entrée du site du Festival Plaza au coin de l’avenue Aylmer et de la promenade Riverside Est. Les cinéphiles doivent se procurer leurs billets d’avance en ligne à www.windsorfilmfestival.com/underthestars.