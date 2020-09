L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) se réjouit de l’adoption, hier, du projet de loi privé reconnaissant le drapeau franco-ontarien comme l’un des emblèmes officiels de la province de l’Ontario.

Ce gain de plus pour la communauté franco-ontarienne a une portée symbolique importante, car il permet de témoigner de la contribution des Franco-ontariens à l’effort de construction et de vitalité de notre province. Ainsi, le drapeau n’est plus que l’emblème des Franco-Ontariens, mais il devient un symbole de la province aux côtés du drapeau ontarien.

Les francophones se sont toujours impliqués dans la construction de l’identité ontarienne. Ceci témoigne de notre engagement et de notre abnégation d’exister en tant que communauté de langue officielle minoritaire ayant une histoire à raconter, un héritage à conserver et à faire découvrir, mais aussi un legs pour les générations actuelles et à venir.

« Il y a deux ans, les francophones de l’Ontario se sont battus afin que l’université de l’Ontario français voit le jour. La semaine dernière, notre proposition de libellé de modernisation de la Loi sur les services en français a été dévoilée. La francophonie ontarienne est résolue à poursuivre sa contribution dans la construction du Canada et de l’Ontario d’aujourd’hui et de demain » a dit le président de l’AFO, Carol Jolin.

« C’est l’occasion pour moi de saluer l’initiative de la députée provinciale de Mississauga-Centre, Natalia Kusendova, pour avoir déposé ce projet de loi en mars dernier. C’est en travaillant ensemble que l’on pourra faire avancer les dossiers de notre communauté et continuer de développer de bonnes relations avec nos élus provinciaux », a-t-il ajouté.

SOURCE – AFO

PHOTO – Natalia Kusendova