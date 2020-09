Le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer un nouvel investissement de 500 000 $ pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs franco-ontariens.

Cet investissement s’inscrit dans la priorité du gouvernement de promouvoir le développement économique francophone dans la province et il s’appuie sur les consultations prolongées tenues avec le milieu des affaires franco-ontarien depuis 2018.

De ce montant, 250 000 $ serviront à soutenir la création d’une nouvelle plateforme en ligne ― le Réseau économique francophone ― qui aidera les entreprises à partager leur expertise et leurs pratiques exemplaires et à former de nouveaux partenariats stratégiques. Les 250 000 $ additionnels serviront à financer une campagne axée sur la promotion des produits et services franco-ontariens.

« Alors que la province continue sur la voie du renouveau, de la croissance et de la reprise économique, ces deux initiatives apporteront un soutien opportun aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises francophones de l’Ontario, tout en continuant de renforcer le milieu des affaires francophone, a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

« Cet investissement permettra aux Franco-Ontariens de continuer d’avoir accès aux biens et services dont ils ont besoin et de surmonter les difficultés auxquelles les entreprises du milieu francophone sont confrontées en raison de la COVID 19. »

En réunissant les principaux acteurs du milieu des affaires franco-ontarien et en faisant la promotion de leurs produits et services, ces deux initiatives permettront d’outiller les entreprises francophones dans toute la province.

Le Réseau économique francophone mettra en relation les entrepreneurs et les entreprises dans le but de créer ou d’élargir leurs gammes de produits, leurs services et leurs marchés et d’accroître leur visibilité. Pour mettre en place le réseau, le gouvernement lancera aujourd’hui un appel de propositions ciblant des organisations francophones reconnues pour leur expertise et s’adressant au secteur des entreprises francophones de l’Ontario.

Prévue pour l’hiver 2021, la campagne promotionnelle sera conçue pour mettre en valeur les entreprises franco-ontariennes et encourager les Ontariens à acheter des produits et des services locaux.

« Cette mesure concrète du gouvernement répond aux besoins clairement exprimés lors des consultations de la ministre, a déclaré le conseiller spécial en développement économique auprès de la ministre des Affaires francophones, Glenn O’Farrell. Les entrepreneurs et le milieu des affaires francophones de l’Ontario tireront certainement parti de ces deux initiatives complémentaires qui contribueront à renforcer l’avantage économique que représente la francophonie de l’Ontario. »

L’Ontario investit également 1 million $ en 2020-2021 pour le développement économique et communautaire francophone dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne. Les projets retenus dans le cadre de l’édition de cette année seront annoncés en octobre 2020.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Caroline Mulroney