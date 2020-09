C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de Pauline Gagnier, le 18 septembre dernier à l’âge de 87 ans. Elle laisse dans le deuil son époux et meilleur ami de 67 ans, Jean-Paul, et ses enfants Yvette, Robert (Barb), Michel (Brenda), Colette (Robert), Jean-Paul Jr., et Guy.

Née à Woodslee, Pauline Gagnier était un pilier de la communauté de Pointe-aux-Roches et du Sud-Ouest en tant que membre du Centre culturel St-Cyr, de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, des Dames de Sainte-Anne, du Club Richelieu Les Campagnards de Pointe-aux-Roches, du Club d’Âge d’Or Le Foyer, du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, de la chorale de la paroisse l’Annonciation, ainsi que du Temple de la Renommée francophone du Sud-Ouest.

Ceux qui ont eu le bonheur de la connaître n’oublieront jamais sa très grande générosité, son humilité et son amour pour la communauté francophone de la région. Elle aimait voyager, apprendre, faire des recherches généalogiques familiales, cuire des tourtières et faire du sucre à la crème pour sa famille et la communauté.

Pour honorer la mémoire de Mme Gagnier, la famille apprécierait un don fait soit à la communauté jésuite internationale ou à la paroisse La Visitation de Comber. Des funérailles privées auront lieu à la paroisse de la Visitation, à Comber, le mardi 22 septembre. L’enterrement suivra au cimetière de l’Annonciation de Pointe-aux-Roches.