Alexia Grousson

Depuis six ans, le Collège Boréal célèbre la saison estivale et la communauté en passant un moment convivial entre personnes bilingues en organisant un barbecue. Cette activité a eu lieu le samedi 27 juillet au campus de Windsor.

« C’est une occasion pour nous de mettre à l’honneur et de remercier notre communauté pour sa confiance et son soutien. Nous voulions faire une activité à taille humaine et un barbecue semble être, à l’unanimité, un choix de préférence. C’est un moment opportun pour se réunir et créer des liens avec la communauté et entre nous, entre collègues et membres du personnel, en dehors de notre travail », relate Simon Goulet, directeur du campus.

Plus de 150 personnes ont donc passé la journée ensemble. Au programme : des activités libres telles que des matchs de ballon-volant, des activités de jeux gonflables, des ballons, des cerceaux et des tables pour les jeux de société.

Une activité traditionnelle du barbecue est la compétition de souque à la corde. « Nous avons fait des équipes mixtes et de tous âges. C’était un vrai succès. Il y a eu une forte participation et tout le monde était impliqué. Nous avons également eu un concours de danse individuelle plutôt spontané. Nous avons joué de la musique rythmée et nous avons applaudi les volontaires », commente M. Goulet. Ces derniers ont reçu des cadeaux siglés du Collège Boréal tels que des tasses, des stylos, etc.

Des invités ont également fait leur apparition au cours de l’après-midi. Il s’agit de la police locale qui est venue pour se rapprocher de la communauté. « Ils en font partie et c’est important pour tous d’apprendre à se connaître et de tisser des liens de confiance. Ils ont ouvert les portes de leur voiture et les plus jeunes ont pu la visiter, allumer les gyrophares ainsi que l’alarme. Les participants ont aussi pris des photos avec eux et les ont remerciés pour leur démonstration », poursuit le directeur.

Puis, le barbecue, composé de hot dogs et de burgers, a été préparé et servi par les bénévoles.

« Les convives ont participé tant aux activités qu’aux échanges. À la fin, il restait encore plus de 30 participants qui ne voulaient pas quitter les lieux. Ça prouve que cette journée était vraiment une réussite et que ce genre d’activité plaît beaucoup à la communauté », conclut Simon Goulet.

Photo (Collège Boréal) : Des participants au barbecue avec un représentant de la police de Windsor