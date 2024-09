Alexia Grousson

Déménager dans un nouveau pays apporte son lot de nouveautés et de questionnements. Une difficulté récurrente est l’adaptation à une culture totalement différente, voire nouvelle pour certains. En plus de la barrière de la langue, il y a parfois l’incompréhension face au vécu de chacun et, plus largement, face à celui du pays. Pour essayer d’y remédier, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (le Centre) a organisé, le 9 août, une sortie avec les nouveaux arrivants pour visiter un lieu historique de la région : le Fort-Malden, anciennement appelé Fort-Amherstburg.

« Beaucoup de nouveaux arrivants à Windsor n’ont aucune idée de l’histoire du Canada ni de la ville qui les accueille. Nous voulions donc organiser une sortie culturelle pour les amener à la rencontre de l’histoire de la région. Le Fort-Malden est un des joyaux locaux. En plus de découvrir cet espace historique, ils acquièrent une meilleure compréhension de la vie ici, que ce soit dans le temps avec les Premières Nations jusqu’à maintenant », explique Marie-Ève Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre pour adolescents.

Fort-Malden, une fortification défensive située à Amherstburg, a été construit en 1795 par la Grande-Bretagne afin d’assurer la sécurité de l’Amérique du Nord britannique contre des menaces potentielles d’invasion américaine. Ce fort est particulièrement connu pour son rôle militaire pendant la guerre de 1812, lorsque Tecumseh et Isaac Brock s’y sont rencontrés pour planifier le siège de Détroit. Les Américains l’ont occupé pendant près de deux ans après que les Britanniques l’ont abandonné à la suite de leur défaite à la bataille du lac Érié en 1813.

Il fut repris en 1815. En 1842, il devint une pension pour les soldats britanniques et, en 1859, un asile provincial. Ce n’est qu’en 1921 que Fort-Malden a été officiellement reconnu par la Commission des sites et monuments historiques du Canada. En 1940, un décret du gouvernement fédéral l’a désigné comme parc historique national. L’ouverture du musée a eu lieu le 22 juin 1941.

En plus du musée et des archives, Fort-Malden offre des expériences éducatives telles que des visites guidées par des personnages en costumes d’époque, retraçant le passé militaire du fort ainsi que la vie quotidienne des premiers habitants.

« Il y avait des scènes de reconstitution, comme celle de la baraque, entièrement aménagée comme à l’épo que. Le guide expliquait comment on devenait un soldat, ce que cela impliquait, ainsi que la place de la femme dans le temps. Les participants ont même pu essayer des habits traditionnels et reproduire une scène de simulation de guerre par la milice », relate Mme Pichette-Stroesser.

Après avoir visité le musée, la cuisine et d’autres pièces, les visiteurs ont visionné un film portant sur l’historique du fort par l’entremise des familles qui ont participé à sa création. Vers midi, ils ont assisté à des tirs de canon avec des explications sur les méthodes et les étapes à suivre. Ensuite, ils ont pris leur pique-nique au bord de la rivière.

« C’était vraiment intéressant. Nous avons appris beaucoup, notamment sur l’apport des familles francophones pour préserver la langue française au Canada. Les participants ont pris de nombreuses photos et posé beaucoup de questions. Ils étaient vraiment impliqués et curieux. Nous avons aussi apprécié la visite en français », conclut la gestionnaire.

À la fin de la visite, les jeunes sont repartis avec un collier contenant un matricule comme celui que possédaient les soldats de l’époque.

Photo (CCFWEK) : Arrivée au lieu historique de Fort-Malden