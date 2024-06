Alexia Grousson

La cérémonie de remise des diplômes est un événement mémorable pour les étudiants, leurs familles et le corps professoral. C’est le moment où les réalisations académiques des étudiants et le dévouement des professeurs sont publiquement reconnus, apportant joie et fierté pour tous. Pour le Collège Boréal de Windsor, la cérémonie de remise des diplômes s’est tenue le 30 mai au sein de son campus.

« Nous voici ici afin de célébrer la fin de vos études collégiales et le début d’une nouvelle étape de votre vie, déclarait Daniel Giroux, président du Collège Boréal dans son allocution. Voir des finissants devenir des diplômés, c’est exceptionnel et c’est aussi notre raison d’être. Année après année, cela me fait chaud au coeur de voir autant de potentiel, de fierté et d’espoir pour l’avenir de notre pays. Au nom de toute l’équipe, je vous remercie de nous avoir fait confiance et d’avoir choisi notre collège pour y faire vos études. »

Cette année, le diplôme honorifique décerné pour la contribution à l’avancement intellectuel dans une des disciplines enseignées au Collège ainsi qu’à la francophonie dans la région, et son engagement particulier pour la mise en œuvre a été offert à Richard Kempler, directeur général du Regroupement des gens d’affaires francophones de l’Ontario.

Avant de conclure, M. Giroux a donné quelques leçons de vie qu’il a retenues au cours de ces 25 ans de carrière : « Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est abandonner avant d’avoir réussi », ou encore « la plus grande erreur que tu peux faire dans la vie, c’est d’avoir peur de faire des erreurs. Ces dernières font souvent partie de notre processus d’apprentissage. »

Quant à Simon Goulet, directeur du campus de Windsor, il a rappelé que 71 étudiants ont participé au semestre d’hiver 2024 dans 8 programmes confondus, démontrant ainsi « un regain d’engouement pour l’éducation en français dans la région et le désir du talent bilingue de se positionner localement dans les domaines en demande. » Il a également souligné deux réussites : la première remise de diplôme de la cohorte du programme de Soins infirmiers auxiliaires et la création du laboratoire vivant en éducation en services à l’enfance, le fruit d’un partenariat avec la Ville de Windsor, le Csc Providence, l’école Sainte-Thérèse et les garderies Franco-Sol. « Ce dernier projet vient rehausser l’apprentissage expérientiel des apprenants de notre programme tout en offrant des ressources additionnelles dont les élèves de maternelle et jardin de Ste-Thérèse bénéficient », ajoute M. Goulet.

Les diplômés, vêtus de toges et de mortiers, ont été appelés individuellement pour recevoir leur diplôme, sous les applaudissements de l’auditoire rempli de parents et amis des finissants. L’événement a aussi inclus des moments de reconnaissance pour les étudiants ayant obtenu des distinctions académiques et des prix.

La porte-parole des diplômés, Nesrine Bouasida du programme Techniques de travail social, a adressé le mot de la fin. « Ce diplôme est l’accomplissement d’un travail acharné, la reconnaissance que nous devenons des professionnels, la fin d’une belle aventure ici, mais aussi le début d’une nouvelle étape de notre vie. Recevoir ce diplôme vient avec la grande responsabilité d’être à la hauteur de ce qu’il représente : le prestige du Collège Boréal et l’éthique de notre corps de métier. C’est à nous maintenant d’agir en tant que leader dans notre communauté, de promouvoir notre profession et surtout, de continuer à apprendre et à nous épanouir. »

La cérémonie s’est terminée avec une photo de groupe et une réception où les diplômés, leurs familles et les membres du personnel ont pu célébrer ensemble cette étape importante de leur vie.

Photo (Tom Sobocan) : Les représentants du Collège Boréal (devant), avec en tête Daniel Giroux (au centre) et les diplômés du campus de Windsor ont célébré les succès de la cohorte 2024.