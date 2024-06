Alexia Grousson

L’Association des communautés francophones de l’Ontario de la région Windsor-Essex et Chatham-Kent a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne, le 12 juin. Elisabeth Brito en était la présidente d’assemblée.

L’AGA a débuté avec un mot de la présidente, Yasmine Joheir. « Nous avons beaucoup accompli durant la dernière année. Notre engagement dans la culture et la langue françaises est resté le centre de toutes nos initiatives. Nous avions à cœur l’épanouissement de la communauté francophone à travers nos événements culturels, éducatifs, de sensibilisation mais aussi avec des programmes de soutien, de partenariats et de collaborations communautaires. L’harmonisation de nos services est la clé de notre succès. »

Mme Joheir a aussi évoqué quelques défis rencontrés au cours de l’année tel celui de continuer à faire vivre la francophonie dans la région. « Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous cherchons, entre autres, à diversifier nos financements et à impliquer plus la jeunesse francophone. Mais de belles choses s’en viennent », renchérit-elle.

Quant à la directrice générale de l’organisme, Gisèle Dionne, elle a évoqué les principaux événements que l’ACFO a organisé ou auxquels elle a collaboré. Côté francophonie, il y a notamment la Journée des Franco-Ontariens en septembre, avec le lever du drapeau dans sept municipalités de la région, le French Part’eh et la soirée cinéma-pizza où l’ACFO a commandité un film en français. L’organisme a aussi participé au Mois de l’histoire des Noirs et à Canada en fête. Lors de cette dernière activité, l’hymne nationale en français a été entendu et des groupes musicaux francophones étaient présents. Il y a eu également le Festival du livre de Windsor et le Festival international du film de Windsor, où l’ACFO a parrainé un film en français. Côté immigration, l’organisme fait partie du sous-comité local en immigration francophone et a participé à la Semaine nationale d’immigration francophone.

« Ce fut une année vraiment chargée. Il est bon de souligner que nous avons eu notre plus grand nombre de participants pour le lever du drapeau », précise Mme Dionne. Avant de conclure, la directrice générale a parlé du programme VCB pour le recrutement de bénévoles dans la communauté et de la tournée de présentation. Le bilan est positif puisque 4 agences et 140 bénévoles sont inscrits sur la plateforme.

Yasmine Joheir a ensuite rappelé quelques points de la planification stratégique quinquennale 2022-2027 ayant pour thème : Au-delà des accents pour faire entendre ta voix et vibrer en français.

« Il y a une nette progression dans le fonctionnement de l’ACFO, avec une implication et un engagement fort de la communauté. Notre deuxième année se passe bien. Nous continuons de travailler sur nos quatre axes : la mobilisation (activités de promotion et de valorisation de la culture francophone), l’accueil (faciliter l’intégration et l’établissement des francophones), la représentation (être un porte-parole et une ressource incontournable pour les intérêts de la francophonie) et la concertation (participation active et cohésion communautaire à travers des comités de travail et tables de concertation). »

La présidente a aussi annoncé que Windsor a été choisie comme région pilote par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario avec York (AFRY) et Durham (ACFO), pour participer à une planification stratégique régionale comportant une harmonisation des services.

Lors de la période d’élection, quatre personnes ont été élues par acclamation, soit Kelsey Santarossa, Carole Papineau, Diane Yelle et Abdoul Kader. Ce dernier a fait la proposition d’encourager davantage les étudiants internationaux à s’intégrer dans la communauté par le bénévolat.

Le mot de la fin est revenu à Mme Joheir qui a remercié l’équipe, le CA, les bénévoles et les partenaires. « Votre dévouement et votre patience sont la pierre angulaire de notre succès. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. En regardant l’avenir, je suis très optimiste. Nous sommes passionnés par la francophonie de notre région. Ensemble nous allons continuer à faire avancer notre communauté et défendre nos droits en tant que francophones. Nous avons encore beaucoup à accomplir mais je suis convaincue qu’avec votre soutien, nous surmonterons tous les obstacles et relèverons tous les défis. »

Photo (archives Le Rempart): Yasmine Joheir, présidente de l’ACFO WECK