Alexia Grousson

Le premier Salon du livre pour la lutte contre la haine a eu lieu le 23 mai, au Village africain de Windsor. Organisée par la FANA (French Avenir North America), cette activité avait pour objectif de rassembler la communauté afin de la sensibiliser à cette cause importante.

L’organisme a ainsi proposé plusieurs activités aux jeunes de l’école Georges-P.-Vanier : lectures, poésie, témoignages, peinture et expositions.

« Dans la région, nous sommes en majorité une communauté immigrante et les cas de racisme et de xénophobie sont malheureusement courants. Nous voulions sensibiliser les enfants à cette lutte et leur montrer qu’avec l’art, nous pouvons changer beaucoup de choses », commente Armel Cédric Woudje, responsable de la programmation à la FANA.

D’abord, Pamela Pascal, autrice du conte Il était une fois, a présenté son livre dont l’histoire est celle d’un prince hautain et méprisant face à un habitant pauvre et sans abri. Avec l’aide d’une tierce personne, le prince revient sur ses actions et change de comportement.

Des bénévoles ont aussi fait la lecture de passages de plusieurs livres d’auteurs francophones engagés dans la lutte contre la haine tels que Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Un long chemin vers la liberté ou encore Bébé antiraciste. De plus, une exposition présentée par Théodore Fotso a mis en avant des artifices africains qui, pour la plupart des élèves présents, étaient une découverte.

En fin de journée, les jeunes ont choisi des images pour promouvoir la paix et l’antiracisme et les ont reproduites avec de la peinture.

« Les tableaux étaient magnifiques et nous les afficherons prochainement dans la bibliothèque. Cette journée était enrichissante. Par le biais de lectures inspirantes et des œuvres artistiques, les jeunes ont célébré la diversité et la tolérance. J’ai remarqué un changement dans leur attitude, et ce, le jour même. Au début, il y avait comme plusieurs clans en fonction des classes, mais à la fin, les barrières sont tombées. J’ai trouvé cette journée très émouvante », conclut Armel Cédric Woudje.

Photo (FANA) : Des élèves ont reproduit des images sur la tolérance et l’amour du prochain.