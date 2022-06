Le conseil d’administration (CA) de Théâtre Action vient d’annoncer la nomination de Benoit Roy à la direction générale de l’organisme. « Afin de poursuivre sa mission et répondre aux besoins de ses membres, Théâtre Action peut compter sur une personne dont l’expérience en gestion et en production, la connaissance poussée du milieu théâtral et culturel franco-ontarien et l’engagement profond sont indéniables. Ainsi, à l’aube de son 50e anniversaire, a déclaré la présidente de l’organisme Caroline Yergeau.

Théâtre Action entame le prochain chapitre de son histoire avec l’assurance et la détermination à servir le milieu théâtral selon l’excellence qu’on lui connaît. » Benoit Roy est diplômé du programme en Théâtre du Collège Algonquin et de l’Université d’Ottawa.

Artiste et gestionnaire multidisciplinaire francophone originaire de l’Est ontarien, il a travaillé au sein de l’équipe du Théâtre du Trillium, compagnie fondatrice et résidente de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) de 2008 à 2018 où il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur administratif et codirection générale.

De 2018 à 2022, il a travaillé à titre de directeur des partenariats et des événements à LNSGD, centre de théâtre francophone d’Ottawa. En 2015, il a prêté sa plume et ses connaissances en tant que coauteur D’un régisseur à un autre – Les fondements du métier de régisseur, édité par Théâtre Action.

Il a été président du CA de l’Association des théâtres francophones du Canada, de Réseau Ontario et a également siégé au CA de l’Association des compagnies de théâtre ainsi qu’à LNSGD. En plus de travailler dans le domaine de la production et de l’administration, il est, à ses heures, metteur en scène, éclairagiste et a été directeur artistique du Théâtre Tremplin de Vanier de 2010 à 2016.

« C’est avec grand enthousiasme et fébrilité que je me joins à l’équipe de Théâtre Action! Je suis fier de pouvoir m’investir au sein de cet organisme qui a toujours été présent dans mon parcours ainsi que dans celui de plusieurs artistes et artisans du milieu, et ce, depuis près de 50 ans, a indiqué M. Roy.

Benoit succédera à Marie Ève Chassé officiellement à partir du 11 octobre 2022. Il entrera toutefois en poste progressivement dès le 4 août afin de bénéficier d’une période de transition conséquente. Source : Théâtre Action