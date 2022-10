Les membres et invités du Club Richelieu Windsor ont participé au souper des retrouvailles le 27 septembre au Salon Richelieu du Collège Boréal, leur première activité depuis la pause estivale.

Ce soir-là, en plus de souligner les anniversaires de leurs membres émérites Valentine McGraw (95 ans) et Claire Grondin (90 ans), le Club a rendu hommage au bénévole de l’année choisi par les administrateurs pour 2021-2022, soit John Cooper.

Né à Cleveland en Ohio, John Cooper est citoyen américain, le huitième d’une famille de neuf enfants. Il a étudié l’ingénierie au Carnegie Mellon University à Pittsburgh, y compris une année à Lausanne, en Suisse, où il a fait sa première immersion en langue française. Un premier poste professionnel comme ingénieur à Montréal l’initie à la culture francophone dont il devient passionné.

M. Cooper détient également une maîtrise en Relations internationales de la Fletcher School of Law and Diplomacy à Tufts University, près de Boston. Depuis 35 ans, il occupe plusieurs fonctions dans l’industrie automobile, à Détroit, au Japon, en France, en Allemagne et en Chine.

Depuis 15 ans, il est membre du Club Richelieu Windsor où il prend comme mission personnelle la réalisation d’une synergie entre les communautés francophone et francophile des deux côtés de la rivière Détroit. Il se qualifie de « francophonophile », tout comme Tom Sobocan, l’ancien président du Club Richelieu Windsor.

M. Cooper a siégé pendant plusieurs années au conseil d’administration du Club et, à l’heure actuelle, est un administrateur de la Résidence Richelieu, dont il a déjà occupé les fonctions de président intérimaire du conseil d’administration.

Il a initié diverses activités en français ou bilingues des deux côtés de la rivière, dont la croisière historique du Détroit avec narration bilingue, les concerts de Noël à la paroisse Ste-Anne de Détroit avec la chorale du Tricentenaire, les prestations musicales de Marcel Bénéteau à l’Église de l’Assomption et à Détroit, ainsi que le Detroit French History Tour pour les diplomates de France dont celui de Détroit.

Après dix ans au conseil d’administration de l’Alliance française de Détroit, M. Cooper est devenu un des fondateurs de Rendez-vous Détroit, un organisme sans but lucratif au Michigan qui a comme objectif « la mise en valeur du patrimoine français du détroit afin d’aider la renaissance de la région au XXIe siècle ». Rendez-vous Détroit est présenté chaque été depuis 2017.

Plus récemment, ce Richelieu exemplaire a été reconnu par la République française au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour son engagement au service des relations entre la France et les États-Unis, et en particulier son action de longue date en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine français au Michigan. Le consul général de France à Chicago lui a remis cette médaille.

« Pour ses nombreuses contributions envers la francophonie et envers le mouvement Richelieu, M. Cooper a été intronisé dans le Cercle Horace-Viau en décembre 2017. Nous sommes très heureux, ce soir, d’ajouter à cet honneur, le prix du Richelieu bénévole de l’année, pour ce grand homme au cœur très humble. Félicitations John Cooper! », a annoncé le président du Club, Alphonse Ngolo, devant une salle comble.

Le prochain rendez-vous du Club sera le 29 octobre pour célébrer le 32e anniversaire de La Résidence Richelieu.