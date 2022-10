Historiquement, le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), en collaboration avec la Caisse Desjardins Ontario, profitent chaque année de l’Assemblée générale annuelle du CCO pour reconnaître l’engagement marquant de coopératives et d’entreprises sociales, ainsi que de personnes s’étant illustrées au sein du mouvement, par la remise de deux prix : Lauréat d’excellence collective institutionnel Desjardins et le Lauréat d’excellence collective individuel

Desjardins.

En 2021, un troisième prix posthume a été remis pour honorer Alphonse Desjardins pour sa grande contribution à la cause coopérative et à la création des caisses en Ontario.

Prix individuel

Le Lauréat d’excellence collective individuel Desjardins reconnaît solennellement la contribution exceptionnelle et actuelle d’une personne dans leur coopérative, leur entreprise sociale ou leur communauté. Quant au Prix posthume Alphonse Desjardins, il rend hommage à une personne, à son œuvre continue et majeure plus qu’à un accomplissement ponctuel. Il veut ainsi permettre la reconnaissance de vies entières dévouées au monde coopératif, en mettant en avant l’empreinte pérenne que le récipiendaire y aura laissée.

Prix Excellence collective

Le Lauréat d’excellence collective institutionnel Desjardins souligne la contribution d’un groupe de personnes formant une coopérative ou une entreprise sociale pour leurs actions et leur engagement au sein de leur communauté en soulignant le leadership et les réalisations accomplies dans leur milieu.

Gagnants 2022

Les grands gagnants cette année sont Didier Marotte (Lauréat d’excellence collective individuel Desjardins), Nicole Guertin (Prix posthume Alphonse Desjardins) et La Boîte à soleil (Lauréat d’excellence collective institutionnel Desjardins).

Après deux années à honorer les Lauréats d’excellence collective Desjardins sous format virtuel, le CCO et Desjardins ont souhaité mettre en lumière les récipiendaires 2022 dans le cadre d’un événement au University Club de Toronto. Cette soirée intime s’est tenue le 17 octobre et a rassemblé une trentaine de partenaires et de clients de la CCO. L’événement marquait également la première journée de la Semaine nationale de la coopération 2022.

Les lauréats d’excellence collectives Desjardins sont une représentation de ce que cela signifie pour la Caisse Desjardins Ontario et le CCO d’être les bâtisseurs d’un meilleur Ontario.

« Nous sommes donc particulièrement fiers d’avoir l’opportunité de mettre de l’avant l’histoire de ces récipiendaires qui jouent un rôle transformateur dans l’avenir de nos collectivités, indique Tam Tran, directrice des partenariats stratégiques pour le CCO. Nous espérons que cette soirée contribuera à inspirer les jeunes et les moins jeunes vers des projets à potentiel de croissance économique inclusive et durable, et de manière plus large à une économie solidaire et équitable.

« Cette soirée est une occasion unique de mettre en lumière l’impact et l’engagement de certains acteurs de l’économie sociale et coopérative de l’Ontario et de permettre à nos invités d’en apprendre davantage sur le secteur tout en nouant des relations avec des entrepreneurs sociaux et coopératifs issus des communautés francophones et bilingues de l’Ontario. »

Source : CCO

Photo: Didier Marotte a reçu le Prix d’excellence collective individuel de Cynthia-Laure Etom (à gauche) et Lucie Huot du CCO.