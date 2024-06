Alexia Grousson

La comédie musicale Vindredi a vu le jour en 2017 à Chatham. Puis, des représentations ont été données dans les villes de Windsor, Cleveland et la région du Niagara. Durant la pandémie de COVID-19, celles-ci ont été suspendues jusqu’à la fin de 2022, où une représentation a finalement eu lieu à Chatham. En 2024, la comédie musicale reprend de plus belle et fait ses débuts à Broadway.

L’histoire a vu le jour grâce à l’imagination de Jenne Wason, autrice-compositrice de plusieurs comédies musicales en anglais et originaire de Chatham. Avec un baccalauréat en beaux-arts, théâtre et écriture dramatique, elle s’est associée à son mari, un francophone de Grande-Pointe, Joseph Benoit, également auteur-compositeur-interprète et directeur musical. Ils ont ainsi mis sur papier leur première pièce intitulée The Family Holiday Musical Flakie, puis Winesday: The Wine Tasting Musical, traduite en français pour Vindredi : la dégustation musicale.

« La particularité de cette production est que les spectateurs ont droit à une dégustation d’échantillons de vins à chacune des quatre scènes. Il y en a quatre en tout. Nous faisons venir quatre vins de la région à chaque représentation », révèle Joseph Benoit.

Chacun des vins est en lien avec un des personnages de la pièce. Le synopsis retrace l’histoire attachante et drôle de cinq femmes dans la quarantaine, issues de milieux sociaux différents, qui se rencontrent tous les vendredis soir pour diverses raisons telles qu’une session de yoga ou un club de lecture. Mais ces endroits sont en fait un simple prétexte pour jaser de leur vie et prendre un verre de vin ensemble.

« Nous avons dû faire quelques changements au niveau du texte et de la musique entre l’anglais et le français. En effet certaines blagues ou paroles sont plus drôles ou pertinentes dans une langue que dans l’autre. Mais dans l’ensemble, la comédie musicale est la même », poursuit M. Benoit.

Winesday: The Wine Tasting Musical, a fait sa première représentation le 8 mai, au Theater Center, de Times Square. Elle y tiendra l’affiche jusqu’à la fin juillet.

« Ma femme a fait ses études à New York et elle a gardé plusieurs contacts là-bas. Elle a parlé de notre comédie musicale à une personne, qui en a parlé à une autre et cela a eu un effet boule de neige. Une équipe de production s’y est intéressée. Nous avons apporté les changements nécessaires, commencé la distribution avec des acteurs locaux, etc. Et nous voilà en train de produire notre comédie musicale à New York. Nous avons eu de la chance », commente-t-il.

Des publicités ont été affichées un peu partout dans la ville, des poubelles aux grands écrans de Times Square.

« Winesday a été bien reçue par le public qui riaient fort et aux bons moments, ce qui est encourageant. C’est juste incroyable ce qu’il nous arrive », conclut Joseph Benoit.

Et ensuite ? M. Benoit a fait part de son souhait que la comédie musicale reprenne en Ontario, que ce soit à Toronto ou ailleurs.

Photo (Joseph Benoit) : L’équipe de Vindredi avant une représentation en 2022.De gauche à droite : Christine Folan, Hélène Desgagné, Joseph Benoit, Julie-Colette Wright, Rebecca Knowles et Melissa Pearce.