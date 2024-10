Alexia Grousson

Cette année, l’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO) a souhaité prolonger les festivités entourant la Journée des Franco-Ontariens. Le 27 septembre s’est tenue le French Part’Eh, réunissant une centaine de personnes au Beach Grove Golf & Country Club de Windsor.

Au programme de la soirée : un cocktail au bord de l’eau sous les sons de l’instrumentaliste et guitariste Silas, un apéritif dînatoire suivi d’un repas gastronomique. Puis le clou de la soirée : la remise des prix de reconnaissance à une personne ou à organisme engagé dans la communauté francophone.

Un francophile exceptionnel

L’ACFO a décerné le prix pour la catégorie « individu » à John Cooper.

« Sa passion pour la culture franco-canadienne lui est venue à la suite de son premier poste professionnel comme ingénieur à Montréal. Depuis 15 ans, il est membre du Club Richelieu Windsor, où il prend comme mission personnelle la réalisation d’une synergie entre les communautés francophone et francophile de l’autre côté de la rivière Détroit. Il siège au conseil d’administration de la Résidence Richelieu. Il a initié diverses activités des deux côtés de la rivière, dont la croisière historique du Détroit et des concerts de Noël à la paroisse Sainte-Anne, a exprimé Yasmine Joheir, présidente de l’ACFO.

« Après 10 années au sein du conseil d’administration de l’Alliance française de Détroit, il est devenu un des fondateurs de l’organisme Rendez-vous Détroit dont l’objectif est la mise en valeur du patrimoine français de cette ville. Récemment, il a été reçu le grade de Chevalier de l’Ordre national du mérite par la République française. Nous remercions John Cooper pour son engagement à faire briller la francophonie dans la région. »

Un organisme engagé

Concernant le prix pour un organisme engagé dans la communauté, le récipiendaire est le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette.

« Depuis 1997, l’organisme offre des activités sociales, culturelles, sportives, éducatives autant pour les jeunes que les adultes à la communauté francophone de Chatham-Kent et ses environs. Au fil des ans, l’organisme a accueilli une centaine d’artistes professionnels, dont Annie Brocoli, Édith Butler, Laurence Jalbert, Patrick Groulx, Damien Robitaille et Véronic Dicaire. Grâce à son engagement et à ses diverses initiatives, La Girouette est un pilier de la francophonie locale, jouant un rôle clé dans la vitalité et la visibilité de la communauté francophone de Chatham-Kent. Fait à noter, ce centre est entièrement géré par des bénévoles », explique Carole Papineau, vice-présidente de l’ACFO.

Également, deux prix ont été décernés pour le concours de la maison la plus illuminée et décorée pour le 25 septembre. L’objectif était d’afficher fièrement les couleurs vert et blanc ainsi que la présence des francophones dans la Ville. Les récipiendaires sont Carole Papineau, pour le prix individu, et l’École élémentaire Sainte-Marguerite-d’Youville, particulièrement les élèves de 6e année, pour le prix organisme.

« Nous parlions de gala auparavant, mais nous avons changé le format pour que cela devienne plus intime, telle une réunion de famille, et c’est vraiment ce que nous avons eue. Nous avons célébré ensemble notre identité et notre fierté francophones », conclut Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO.

Les convives ont clôturé les festivités de la Journée des Franco-Ontariens comme il se doit avec une soirée dansante et de la musique en français.

Photo (Tom Sobocan) : Gisèle Dionne a remis les prix de reconnaissance à Bernard Tremblay de La Girouette (à gauche) et John Cooper.