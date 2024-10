Richard Caumartin

Le 25 septembre a encore une fois été célébré en grand dans les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent alors que les élèves et enseignants des écoles françaises ont participé aux divers levers du drapeau franco-ontarien devant les mairies ou les écoles.

À Windsor, l’équipe de l’ACFO WECK et ses partenaires communautaires ont coordonné la Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui a débuté alors que des centaines d’élèves et de francophones de la communauté se sont rassemblés dans le stationnement du parc Dieppe au centre-ville de Windsor, tous vêtus de vert et de blanc. Le groupe a ensuite marché dans un tintamarre accompagné des policiers municipaux vers le Charles Clark Square où la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien était prévue.

L’activité était animée par deux représentantes locales de la FESFO, Emily Mailloux et Rafaëlle Lazure. L’animation musicale était assurée par le DJ Tunasi, un producteur de danses électroniques de la région. L’hôte de l’événement pour la municipalité était le conseiller Keiran McKenzie, représentant du maire Drew Dilkens.

Parmi les autres invités d’honneur, il y avait les députés provinciaux Lisa Gretzky et Andrew Dowie, ainsi que la mairesse de Leamington, Hilda MacDonald, et la représentante de l’Assemblée de la francophonie pour le Sud-Ouest, Blandine Lesage.

La présidente de L’ACFO WECK, Yasmine Joheir, s’est également adressée à la foule qui, à la fin des discours, a chanté Notre place et Mon beau drapeau pendant que les dignitaires s’affairaient à hisser le drapeau franco-ontarien au haut du mât du Charles Clark Square. L’événement s’est achevé avec une prestation musicale de 30 minutes du DJ Tunasi.

Chatham

Simultanément, à Chatham, le centre communautaire La Girouette coordonnait le lever du drapeau à l’hôtel de ville de la municipalité avec des centaines d’élèves et de membres de la communauté francophone. Les participants ont également visité les locaux de La Girouette sur la rue King Ouest. Les célébrations du Jour des Franco-Ontariens se sont poursuivies le samedi 28 septembre au Parc du Centenaire de Pain Court pour une matinée de plaisir pour les jeunes familles.

Bref, le Jour des Franco-Ontariens aura été, une fois de plus, l’occasion de rassembler et célébrer toutes les communautés francophones du Sud-Ouest.

Photo (La Girouette) : Les francophones de Chatham étaient nombreux au lever du drapeau.