Alexia Grousson

Le 26 septembre dernier, le Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent (CCFWEK) a tenu sa 34e assemblée générale annuelle, l’occasion de faire le bilan des opérations du CCFWEK pour l’année financière 2023-2024.

Le président André Gagnon a fièrement présenté deux des nouveaux membres pour cette année, Yasmine Joheir en tant que directrice générale et Julie Langelin, aux finances. « Elles font une très bonne équipe et ont répondu aux exigences de l’audit effectué par l’IRCC. Comme toujours, notre programmation et notre dévouement à la communauté est exemplaire. Grâce à notre équipe de gestionnaires, le moral est bon au Centre. Les gens qui nous entourent le voient et cela nous place en bonne position pour de nouveaux projets », ajoute-t-il.

Le rapport du directeur général sortant, Didier Marotte, a mis en lumière trois actions déterminantes ayant eu lieu cette année : l’obtention d’une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario pour le développement d’un plan stratégique et opérationnel pour les cinq prochaines années, l’application pour le renouvellement du financement du ministère de l’IRCC pour cinq ans et celui auprès du ministère du Patrimoine canadien pour les trois prochaines années.

« Ces financements assureront la continuité et la croissance de nos programmes que nous continuerons à développer », commente M. Marotte.

Concernant les activités sociales et communautaires, le CCFWEK n’a pas chômé. Une trentaine d’activités ont été énoncées pour 2023-2024, parmi lesquelles figuraient le 33e anniversaire du Carrefour, le 10e anniversaire du Centre d’orientation pour ados, le festival de la St-Jean, les Soirées burundaise et congolaise, la célébration du Mois de l’histoire des Noirs, le festival du Nain Rouge et la Soirée reconnaissance des employés.

« Je remercie tous les membres, employés, bénévoles, partenaires et collaborateurs actuels et ceux des années passées qui m’ont appuyé pendant plus de 30 ans. Ce fut un plaisir, une joie et une satisfaction. Longue vie au Centre et à la communauté franco-ontarienne! », conclut Didier Marotte.

Le bilan des programmes et services subventionnés pour le début de cette année, a été fait par Marine Lefèvre, responsable de ce secteur.

« Au total, 130 nouveaux clients ont été accueillis, parmi des résidents permanents, des demandeurs d’asile, des réfugiés, ceux qui ont un permis de travail et des étudiants étrangers. Nous avons aussi inscrit plus de 25 enfants dans les écoles. Nous avons également participé à différentes activités communautaires telles que des journées portes ouvertes, de prévention dans les écoles, des salons d’employabilité et des réunions de réseautage. Nous avons dû faire face à plusieurs enjeux et défis tels que la dichotomie entre les besoins de nos clients et la portée de nos services qui ne nous permettent pas toujours de répondre aux demandes ou nous obligent à fragmenter nos services. Enfin, le Centre a entrepris des nombreuses initiatives culturelles pour promouvoir la francophonie locale et renforcer les liens au sein de la communauté, par exemple en renforçant nos collaborations avec des instituts francophones et des associations culturelles locales. »

Marie-Ève Pichette-Stroesser, responsable du Centre d’orientation pour adolescents, a relaté des moments forts et marquants du programme. « Nous avons passé plus de 23 810 heures de consultation auprès des jeunes bénéficiant de nos services, soit une augmentation de 2561 heures. Le Centre ados a offert une programmation diverse et variée. Plus de 40 jeunes ont profité de la distribution des sacs et fournitures scolaires, leur assurant un retour en classe adéquat. Une activité vibrante fut le projet Programmes Pilotes, aidant les jeunes à se familiariser avec l’univers des médias tout en développant des compétences dans ce domaine. Enfin, plus de 60 jeunes ont reçu un cadeau pour les Fêtes grâce aux généreux dons de la communauté », conclut-elle.

Le conseil d’administration a reconduit dans leur mandat André Gagnon (présidence), Emmanuel Chayer (vice-présidence), Nicole Germain (secrétaire) et Paul Lachance (trésorier), Edith Fotso et Johanne Gagnon (administratrices).

Photo (Tom Sobocan) : Le CA du CCFWEK. De gauche à droite : Yasmine Joheir, André Gagnon, Johanne Gagnon, Nicole Germain, Emmanuel Chayer et Paul Lachance