L’assemblée générale annuelle (AGA) du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a eu lieu le 28 septembre dernier au Carrefour communautaire francophone et Paul Lachance a présidé l’assemblée.

La rencontre a débuté par la présentation du rapport financier par Jeff Ostrow de la firme Grant Thornton.

Puis, dans son rapport, le président André Gagnon a parlé d’espoir, de voir le pire de la pandémie être derrière nous. « Les choses commencent à se placer, dit-il. Nos trois jours portes ouvertes pour présenter le nouveau Carrefour ont été un énorme succès. Au fur et à mesure que nous revenons à la normale, la présidence devient plus maniable et plaisante. Il y a beaucoup moins d’incidents et nos finances sont en santé. Quel changement depuis plusieurs années! Un gros merci pour tout le travail et les efforts transmis par l’équipe fantastique de Didier Marotte. »

Le président d’assemblée a ensuite donné la parole au directeur général de l’organisme pour présenter son rapport annuel. D’entrée de jeu, M. Marotte a confirmé que son équipe « a repris la lancée de programmes et activités avec entrain tout en suivant les règles de ce nouveau normal » à la suite de la levée des restrictions sanitaires entourant la COVID-19.

Il a mentionné, entre autres, certaines améliorations telles que la refonte du site Web et la mise à jour des médias sociaux du CCFWEK, des outils de communication qui se sont avérés très importants au cours de la pandémie pour soutenir les besoins de la communauté.

Il a conclu sa présentation en abordant l’importance des programmes offerts pour les nouveaux arrivants. « Nos programmes financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont essentiels pour nos communautés francophones nouvellement arrivées, dit-il. Le programme des travailleurs en établissement dans nos écoles de langue française, le Centre d’orientation pour adolescents, le programme Arrimage et connections communautaires sont des éléments d’attraction, d’accueil et de rétention pour les francophones de notre région. L’avenir de nos communautés francophones en dépend! »

Dans le rapport communautaire et culturel, outre les activités telles que le souper et spectacle de Noël, les camps d’été et les services du Centre pour adolescents, M. Marotte a expliqué le partenariat créé avec l’Entité 1 pour lequel le CCFWEK organise chaque mois un « Rendez-vous de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues » avec une présentation ou un atelier qui permet aux participants de partager de bonnes pratiques et de renforcer les capacités des professionnels bilingues.

Le CCFWEK gère aussi les Services communautaires du Sud-Ouest, un organisme caritatif qui perçoit des fonds pour les personnes dans le besoin, gère les baux de location du Carrefour communautaire ainsi que ses opérations journalières.

Finalement, la rencontre s’est soldée par l’élection par acclamation de trois administrateurs, soit Johanne Gagnon, Emmanuel Chayer et Nicole Germain. Les participants ont conclu l’assemblée par un souper offert par l’organisme.