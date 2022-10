Le 21 septembre, Épelle-moi Canada a organisé le lancement national de son initiative Une diversité qui nous unit destinée à sensibiliser les jeunes âgés de 9 à 16 ans sur des questions et réflexions axées sur la diversité, le multiculturalisme de même que le racisme afin de mettre en place des stratégies pour apporter des solutions qui favorisent l’inclusion et le vivre-ensemble pour tous dans les communautés culturelles.

La cérémonie s’est faite virtuellement avec une cinquantaine de personnes connectées d’un bout à l’autre du pays et animée par la journaliste de Radio-Canada, Francesca Mérentié. En plus des bailleurs de fonds présents au lancement, les conseils et centres de services scolaires de même que plusieurs leaders communautaires et invités ont répondu présent à l’invitation.

Le lancement a abordé les objectifs et la mise en place du projet. À la suite de l’intervention Moussa Gueye (leader communautaire en Nouvelle-Écosse et agent d’appui et d’accompagnement des élèves d’origine ou de descendance africaine), le comité organisateur a intégré des activités interactives (le jeu Kahoo) qui ont donné au public un aperçu des ateliers. Ces activités ont mis les gens au défi dans une compétition amicale basée sur les connaissances générales en matière de francophonie internationale.

Les invités ont participé à une discussion ouverte et honnête sur des sujets relatifs à la diversité et à la francophonie. De brefs discours ont aussi souligné l’importance des ateliers sur la diversité et l’inclusion, en particulier au vu de l’augmentation du nombre de minorités démographiques.

L’activité s’est achevée par une performance musicale spéciale de BTS Power Canada, un groupe de jeunes musiciens francophones de Toronto qui utilisent des instruments africains traditionnels pour créer un son moderne.

Dans l’ensemble, le lancement a démontré l’importance de l’élaboration d’une telle initiative et a donné un aperçu de la façon dont les ateliers seront animés pour les jeunes francophones et francophiles sur ce sujet aussi sensible qu’important.

Les inscriptions sont en cours et les ateliers se feront en format hybride à partir d’octobre 2022 jusqu’en mars 2023. Pour de plus amples renseignements sur cette initiative financée par le ministère fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, le ministère ontarien des Affaires francophones ou pour vous inscrire, consultez le site Web à l’adresse https://epellemoicanada.

Source : Épelle-moi Canada