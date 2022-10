Le Conseil scolaire Viamonde, par l’entremise de son agente communautaire pour la région de Windsor, Yasmine Joheir, a organisé un barbecue derrière l’école élémentaire L’Envolée le 21 septembre. Le but était de permettre aux familles et au personnel des écoles L’Envolée, Louise-Charron et de Lamothe-Cadillac de se réunir en ce début d’année scolaire, et de rencontrer des dirigeants du Conseil (le surintendant de l’éducation Olivier Saint-Maurice et le directeur de l’éducation Michel Laverdière).



Pour cette fête, les organisateurs avaient installé des jeux gonflables et offraient gratuitement hot dogs, croustilles, rafraîchissements, maquillage sur visage et barbe à papa aux familles participantes. Les directions des trois écoles étaient aussi présentes pour rencontrer les parents et échanger avec la communauté scolaire.



Pour le directeur de l’éducation venu de Toronto, il s’agissait d’une rare occasion d’encourager ses directions d’écoles, ses enseignants et de rencontrer les familles de Windsor.



« J’ai décidé de passer quelques jours ici afin de mieux connaître cette communauté et en participant à plusieurs événements tels que le dévoilement de la fresque francophone, le lever du drapeau franco-ontarien et le French Part’Eh de l’ACFO WECK, explique M. Laverdière. J’en ai également profité pour rencontrer des étudiants au campus de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa au Carrefour communautaire pour encourager ces futurs enseignants à venir travailler au sein de nos écoles lorsqu’ils seront diplômés. »



Quelques intervenants communautaires – des représentants du Club Richelieu Windsor et d’Épelle-moi Canada – étaient de la partie. Ces derniers avaient un kiosque pour rencontrer les jeunes et les faire participer à de petits jeux d’épellation en français.

Bref, une rencontre conviviale qui aura permis à la communauté scolaire de Viamonde d’avoir des échanges avec les dirigeants du conseil scolaire.

Photo – De gauche à droite : Mohammad Saleh (directeur de Louise-Charron), Serge Akpagnonite (directeur de Lamothe-Cadillac), Michelle Lalonde (directrice de L’Envolée), Michel Laverdière (directeur de l’éducation), Marie-Lys Wabgou (élève-conseillère), Soha Fakih (directrice adjointe en congé de maternité de Lamothe-Cadillac), Méline Mboudjeke (directrice adjointe intérimaire de Lamothe-Cadillac) et Olivier Saint-Maurice (surintendant de l’éducation).