Le gouvernement a débloqué la somme de 2,4 millions $ pour mettre en place 13 équipes Santé Ontario supplémentaires à travers la province, grâce auxquelles les patients pourront bénéficier de soins de meilleure qualité. Ces équipes transforment véritablement la prestation des soins.

Elles réunissent des professionnels et des organismes du secteur de la santé qui travaillent en équipe coordonnée en vue d’améliorer les résultats pour les patients. Il s’agit là d’une nouvelle approche collaborative qui permet à la province de réagir plus rapidement et plus efficacement face à la COVID-19 et contribue à l’élimination des soins de santé de couloir.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné le 13 novembre de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et de la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, pour fournir des détails à ce sujet.

« Cet investissement aidera notre province non seulement à mieux lutter contre la pandémie qui continue de sévir, mais aussi à mettre fin aux soins de santé de couloir et à instaurer pour l’avenir un système de santé plus efficace et davantage axé sur le patient, a déclaré le premier ministre Ford. Ces nouvelles équipes apporteront un meilleur soutien à un plus grand nombre d’Ontariens. Et nous poursuivrons nos efforts jusqu’à ce que chaque membre de chaque collectivité de la province ait accès à ce nouveau modèle de soins amélioré. »

Grâce aux équipes Santé Ontario, les transitions des patients d’un fournisseur de soins à un autre se font plus en douceur, par exemple entre les hôpitaux, les fournisseurs de soins à domicile et les foyers de soins de longue durée, en évitant aux patients d’avoir à répéter leur histoire, en mettant en place un dossier unique et un seul plan de soins. Au fur et à mesure de la mise en place de ces équipes, les patients et les familles auront aussi accès à des services de cheminement et de coordination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s’agit également d’élargir l’accès aux soins virtuels grâce à un financement spécialement destiné à maintenir l’accès aux soins pendant la pandémie de COVID-19. Avec ces 13 équipes Santé Ontario supplémentaires, la province en comptera 42, qui, à maturité, pourront prendre en charge plus de 86 % de la population ontarienne.

« Bien qu’elles en soient encore à leurs débuts, les équipes Santé Ontario ont déjà prouvé qu’elles sont en mesure de faire tomber les obstacles de longue date afin de mieux relier les soins, ce qui est bénéfique tant pour les patients que pour nos héros aux premières lignes, a affirmé la ministre Elliott. Ces équipes ont fait preuve d’une réactivité remarquable face à la pandémie de COVID-19. Elles nous aident à relever les défis qui se posent dans divers domaines et sont essentielles à la création d’un système de santé interconnecté et centré sur les besoins du patient. »

Le modèle des équipes Santé Ontario a déjà démontré son efficacité en matière de collaboration entre professionnels de la santé face à une situation critique, par exemple en cas d’éclosion importante dans un foyer de soins de longue durée. Les équipes Santé Ontario ont pu rapidement se réunir pour faire face à la pénurie de personnel, mettre en place des mesures de protection et de contrôle des infections et protéger les résidents et le personnel des établissements pendant la COVID-19. Ces partenariats renforcés entre les hôpitaux, les fournisseurs de soins primaires, à domicile et en milieu communautaire et les foyers de soins de longue durée contribuent à créer un système de soins de santé interconnecté et axé sur les besoins des patients. Il s’agit là d’une recommandation clé de la Commission d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.

Par ailleurs, afin de mieux protéger les résidents, le personnel et les visiteurs des foyers de soins de longue durée, le gouvernement met à jour les directives relatives au dépistage dans les communautés où les risques de transmission de la COVID-19 sont plus élevés. Dès maintenant, des changements sont mis en place dans les foyers de soins de longue durée des circonscriptions de santé publique aux paliers Orange-Restreindre, Rouge-Contrôler et Confinement du cadre d’intervention pour la COVID-19.

Le personnel, les soignants essentiels et les intervenants qui fournissent des soins directs aux résidents doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 chaque semaine et présenter la preuve d’un résultat négatif. Les intervenants qui ne dispensent pas de soins directs aux résidents doivent confirmer verbalement avoir été testés pour la COVID-19 au cours des deux dernières semaines, avoir reçu un résultat négatif et ne pas avoir reçu d’autre résultat positif par la suite. Pour les foyers de soins de longue durée dans les régions aux paliers Vert-prévenir et Jaune-protéger, le dépistage se poursuivra toutes les deux semaines pour le personnel, les bénévoles, les soignants et les visiteurs.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – La vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott