Alors que les parents se creusent la tête pour occuper leurs enfants, en ces temps de confinement engendré par la COVID, Protégez-Vous leur apportera bientôt un coup de main, avec ses suggestions dans son Guide des jouets 2020.

Le traditionnel Guide des jouets sera disponible à compter de vendredi en kiosque, version papier, au coût de 7,95 $, et en version numérique, à l’adresse pv.ca/boutique.

Déjà, Protégez-Vous a fait connaître quelques évaluations, notamment 14 jeux de société qui se sont démarqués, parmi lesquels le jeu de mémoire « Yokai », pour les 8 ans et plus, et le jeu d’affrontement « Watergate » pour les 14 ans et plus.

D’autres jeux sont ressortis du lot, parmi lesquels « Let’s glow bowling » pour les bambins de 2 à 4 ans, « Potions mathématiques » pour les enfants de 3 à 6 ans et demi et « Mia London et l’affaire des 625 fripouilles » pour les enfants de 5 ans et plus.

Contexte de la COVID

Les mesures sanitaires ont compliqué l’évaluation et les tests de jouets par les familles, cette année, puisque Protégez-Vous avait l’habitude de confier des jouets et jeux aux familles pour les faire tester.

« Il a fallu trouver une autre solution, parce qu’on ne voulait pas sacrifier le fait de faire tester, d’avoir l’avis des familles et les commentaires des parents, et puis de voir l’intérêt de l’enfant. Parce que c’est tout ça qui fait l’intérêt du Guide des jouets : c’est que les jouets sont vraiment manipulés par les enfants », a expliqué en entrevue Agnès Delavault, directrice des projets spéciaux chez Protégez-Vous.

Malgré le contexte, 265 familles et une experte ont pu procéder à l’évaluation des jouets et jeux, explique Protégez-Vous.

Dans les faits, pour son guide annuel, Protégez-Vous évalue toujours les jouets qui sont disponibles du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année en cours. Donc, les jouets testés dans le Guide 2020 étaient déjà sur les tablettes le 1er juillet 2019.

« On a fait une large sélection. On voulait des jouets québécois, pour cette année, pour marquer le coup, pour l’achat local. On a fait le tour du marché. Et puis, on a fait appel à la firme de sondage Som pour nous faire un questionnaire, avec des photos. Et puis on a fait appel à toutes les familles du Québec : « si vous avez ces jouets-là à la maison, pouvez-vous remplir notre questionnaire? C’est comme ça qu’on a réussi à remplir la mission des tests par les familles », a expliqué Mme Delavault.

La pandémie et le confinement ont aussi eu pour effet de ramener au goût du jour les jeux de société, même pour les adultes, ainsi que les jeux à deux participants, a souligné Mme Delavault. Tant qu’à devoir rester à la maison, « autant passer du bon temps ensemble », a-t-elle résumé.

SOURCE – Lia Lévesque, La Presse canadienne