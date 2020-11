Les entreprises et organisations d’Essex pourront bénéficier d’une aide additionnelle au moyen du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) du gouvernement du Canada. Le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 a permis de protéger des millions d’emplois, de fournir une aide d’urgence aux familles et de maintenir les entreprises à flot alors qu’elles tentent de gérer les répercussions de la COVID-19. Le FARR, qui aide les personnes qui ne sont pas admissibles à d’autres programmes, constitue une partie centrale de ce Plan.

Le 23 novembre dernier, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du comté d’Essex a annoncé que les entreprises de la région pourraient être admissibles à un financement supplémentaire accordé par l’entremise du FARR, grâce à un investissement du gouvernement du Canada.

La ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, Mélanie Joly, a annoncé, le mois dernier, un financement supplémentaire au FARR accordé par l’entremise de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario). Afin de fournir un soutien ciblé aux entreprises rurales, la SADC du comté d’Essex fournira 1,16 million $ de ce financement supplémentaire. Ce montant s’ajoute à la subvention de 1,09 million $ qu’elle a reçue en mai dernier.

Depuis le lancement du Fonds, les SADC du sud de l’Ontario ont aidé plus de 1 000 entreprises à couvrir des coûts et à jouer un rôle dans la relance économique régionale, tout en protégeant plus de 3 500 emplois. Au cours de cette période, la SADC du comté d’Essex a fourni près de 995 000 $ en soutien à la liquidité pour aider 27 entreprises locales touchées par la pandémie, afin qu’elles puissent couvrir les coûts d’exploitation fixes et maintenir 153 emplois.

Par exemple, les propriétaires de l’entreprise familiale de longue date Bradt’s Butcher Block devaient ouvrir une nouvelle entreprise, Cured Craft Brewing Co., en mars 2020. L’entreprise avait déjà embauché du personnel, créé son menu et ses produits étaient prêts à être mis en vente quand la COVID-19 a frappé et a empêché l’ouverture officielle. L’entreprise a rapidement décidé de se tourner vers le service à emporter avec le soutien du financement du FARR, remis par la SADC du comté d’Essex, ce qui a aidé à compenser les coûts fixes. Avec la levée des restrictions locales en matière de santé publique, la Cured Craft Brewing Co. a pu ouvrir sa terrasse et elle est sur le point d’être un pilier dans le centre-ville de Leamington.

Grâce à ce financement supplémentaire, la SADC du comté d’Essex continuera d’aider un éventail d’entreprises de la collectivité pour qu’elles puissent obtenir des prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $, alors que la population navigue sur une deuxième vague de la pandémie et dans le but de préparer une relance vigoureuse.

« Les petites et moyennes entreprises ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d’aide et de relance régionale est là pour les aider. Avec l’arrivée de la deuxième vague, les entreprises et les travailleurs nous ont clairement dit qu’ils nécessitaient plus de soutien. C’est pourquoi nous avons accordé un financement supplémentaire au titre du FARR, pour aider encore plus de propriétaires d’entreprises et de travailleurs. Nous continuons d’investir afin de soutenir les bons emplois locaux qui aideront notre économie à revenir en force », explique Mélanie Joly.

« Les conséquences de la COVID-19 ont été considérables pour les familles, les entreprises et les collectivités. Le comté d’Essex ne fait pas exception. C’est pourquoi notre gouvernement accorde des fonds supplémentaires par l’entremise de la SADC, afin d’aider à atténuer davantage les défis auxquels font face nos entreprises, nos organisations et nos travailleurs locaux. Craft Brewing Co. est un exemple d’entreprise locale qui a été appuyée par notre SADC locale. Ce sont des investissements comme celui-là qui aideront notre collectivité à braver la tempête », ajoute Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh.

Depuis le lancement du FARR, FedDev Ontario a offert un soutien essentiel aux entreprises et autres organismes du sud de l’Ontario, ce qui a permis de sauver plus de 43 000 emplois dans la région. Il s’agit notamment de soutenir les secteurs essentiels à l’économie de la région et les plus durement touchés par la pandémie, des entreprises rurales et sur rue principale aux entreprises du tourisme, des secteurs de la technologie et de la fabrication aux entreprises dirigées par des femmes.

SOURCE – SADC du comté d’Essex

PHOTO – Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh