Traditionnellement, l’arrivée du mois de décembre représente pour plusieurs organismes de la région une opportunité de célébrer la fin d’une année chargée d’activités et de défis, ainsi que l’arrivée de la période des fêtes. Le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette a donc poursuivi cette tendance en invitant ses membres et la communauté à un souper-spectacle le 30 novembre dernier à Chatham mettant en vedette le Trio BBQ.

Les bénévoles de La Girouette ont servi un souper traditionnel de Noël aux participants avec de la dinde, des légumes et de petites tourtières, un avant-goût de ce que la plupart des personnes présentes mangeront dans leurs familles pour le temps des fêtes.

Ce délicieux souper a été suivi du spectacle La liste de Noël du Trio BBQ. Ces musiciens du Québec plongent leur public dans une atmosphère rétro-féerique au son de leur Jazz Manouche. Ils ont interprété des grands classiques de Noël et d’autres chansons de leur répertoire.

Pas très connu en Ontario, le Trio BBQ a lancé son premier album Cinémanouche en 2008, essentiellement constitué d’arrangements de grands succès du cinéma et de la télé tel que Les Simpson, Mario Bros, Star Wars, etc. Véritable carte de visite, cet album a déjà voyagé huit fois au-dessus de l’Atlantique (France, Belgique) en compagnie de la chanteuse Katerine Desrochers.

En novembre 2013, Le Trio BBQ et leur chanteuse lançaient l’album Sur la route des épices constitué principalement de compositions originales, avec des textes en français.

C’est en voyageant partout au Québec, dans les Maritimes, en Ontario en passant par le Territoires du Nord-Ouest que les membres du groupe ont trouvé l’inspiration pour leur plus récent mini-album dont le lancement en 2017 a été un véritable succès.

Le groupe prépare en ce moment la sortie d’un troisième album, dont le lancement est prévu à l’hiver 2020. « Ce groupe de talentueux musiciens s’est avéré être une belle surprise pour nous, raconte Marthe Dumont de La Girouette. Ils ont interprété des airs de Jazz Manouche et quelques chansons du temps des fêtes en français. Nous avons été agréablement surpris, n’hésitez pas à aller les voir si vous en avez l’occasion, ils en valent vraiment la peine. » La Girouette veut promouvoir la culture et les arts en plein cœur de Chatham et ce genre de spectacle permet à son public de découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs. La prochaine activité de l’organisme sera le 5 à 7 le vendredi 6 décembre, et la programmation reprendra par la suite le 8 janvier 2020 avec les cours d’Essentrics.

PHOTO – Le Trio BBQ s’est avéré être une agréable surprise pour les francophones de la région de Chatham. (Photo: courtoisie La Girouette)