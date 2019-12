Se remettre à flot

Montez à bord d’un bateau de croisières qui sillonne l’un des nombreux fleuves de l’Amazonie et venez vivre à fond les merveilles de la nature de l’écosystème le plus diversifié au monde. De l’embarcation la plus dépouillée aux petits ou grands navires de croisière cinq étoiles, vous aurez le choix afin de venir vivre une expérience unique dans nos collectivités riveraines et dans les villages autochtones aldeias. Ouvrez grand les yeux et soyez prêt à photographier la faune et la flore sublimes. Nager avec les dauphins roses, faire des excursions formidables en canot, faire de la randonnée au cœur de la majestueuse forêt amazonienne, grimper aux arbres pour observer le panorama et ensuite passer la nuit en camping sur la terre ferme… Vous aurez l’embarras du choix pour vivre une expérience de communion totale avec la nature.

Où : Départs de Manaus, la capitale de l’État de l’Amazonie, et des villes de Belém et Santarém de l’État voisin du Parà.

2. Avoir foi dans la vie

En portugais, milagre signifie « miracle » et c’est vraiment étonnant que São Miguel dos Milagres ne soit pas encore sur la liste des endroits de rêve à visiter de monsieur et madame Tout-le-Monde. Les eaux turquoise et le sable parfait de ce village de 8000 habitants sur la spectaculaire côte d’Alagoas font que sa renommée augmente d’heure en heure, alimentée principalement par le bouche-à-oreille de ceux qui s’y rendent pour participer au « Réveillon dos Milagres », un festival de cinq jours à la programmation bien remplie de concerts, soirées et autres activités divertissantes pour accueillir la nouvelle année. D’excellents DJ vous feront danser dans cette envoûtante contrée tropicale et vous découvrirez une nouvelle dimension du mot « émerveillement ».

Où : São Miguel dos Milagres, État de l’Alagoas

3. Rendez hommage à vos racines et définissez votre avenir

Faites une randonnée dans la caatinga, un biome de type désertique, pour admirer de près les peintures rupestres laissées par nos ancêtres dans des cavernes du Parc national de Serra da Capivara. Il s’agit du plus important site archéologique au monde, classé sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. On y trouve deux temples modernes du savoir, le Musée de l’Homme américain et le Musée de la nature. Les deux établissements abritent de nombreux indices essentiels pour notre compréhension de nos racines et pour mieux définir notre avenir. Quant au Parc lui-même, il renferme un paysage exceptionnel et vous aurez peut-être la chance d’y admirer les fourmiliers et les tatous à trois bandes, le plus chouette de tous les tatous.

Où : São Raimundo Nonato, État du Piauí

4. Retrouvez la magie

Au cours des 10 dernières années, « Virada Mágica » est l’endroit incontournable pour aller passer le réveillon de jour de l’An sur la côte sud du Brésil. À Praia do Rosa, à Garopaba dans l’État de Santa Catarina, une foule se rassemble le 31 décembre pur faire la fête jusqu’au petit matin. La liste des DJ de l’édition 2020 comprend Lee Foss de Chigaco, Loulou Players de Belgique, le duo allemand Adana Twins, le duo espagnol Chus & Ceballos et quelques excellents artistes brésiliens, dont Cherry et les Long Brothers. Ajoutez à cela de superbes sentiers en montagne, de chaudes journées ensoleillées, des vagues parfaites pour le surf et voilà, vous verrez instantanément pourquoi on dit de ce lieu qu’il est magique.

Où : Plage Rosa, Garopaba, État de Santa Catarina

5. Vivez en symbiose avec l’univers

Si vous souhaitez vivre une expérience qui rallie autant l’esprit que le corps, une visite à Ibitipoca la veille du jour de l’An est ce qu’il vous faut. Ce village de 2000 habitants de l’État du Minas Gerais, à plus d’une centaine de kilomètres au nord de Rio de Janeiro, est la porte d’entrée du Parc d’état d’Ibitipoca. Le parc abrite une forêt atlantique comprenant des cours d’eau, des chutes, des cavernes et des montagnes spectaculaires au sommet desquelles on peut admirer d’éblouissants panoramas. On y retrouve aussi la plus grande réserve de quartzite au monde, ce qui explique les tons de rouge et de jaune de ses eaux et le sable blanc de ses plages. Il y a au moins un hôtel et spa chic et rustique à proximité et de nombreuses options d’hébergement moins chères et charmantes. N’oubliez pas de prendre la pose à la Fenêtre du ciel, le plus beau point de vue du parc.

Où : Ibitipoca, État du Minas Gerais

6. Affichez vos vraies couleurs

Lorsque les rayons du soleil de l’après-midi atteignent l’eau riche en magnésium de la caverne la plus visitée de Bonito, celle-ci prend une riche teinte bleutée durant environ une heure, une expérience unique, quasi cinématographique, qui s’imprimera à jamais sur votre rétine! Et cette merveille unique n’est que la première chose à voir ou à faire! Excursion en kayak, plongée libre, plongeon en rivière, baignade sous les chutes, balade à cheval, randonnée pédestre et bien d’autres choses, Bonito regorge de possibilités.

Où : Bonito, État du Mato Grosso do Sul

7. Prenez le pouls de la planète

À tout juste une heure de Natal, la capitale de l’État du Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso est un paradis entouré de dunes, d’eaux cristallines, de récifs coralliens. Le vent qui y souffle sans cesse en fait un endroit idéal pour la planche à voile et la planche aérotractée (kite surf). L’événement le plus important du réveillon du jour de l’An est axé sur la musique brésilienne et attire de nombreux fervents de danse. Conseil de pro : puisque tout se déroule sur la plage qui borde l’océan, préparez-vous à porter vos sandales de plage 24 h par jour.

Où : São Miguel do Gostoso, État du Rio Grande do Norte

8. Renouez avec la nature

Le Parc national d’Anavilhanas est un archipel fluvial aux plages de sable blanc et constitue l’endroit parfait pour y vivre de formidables aventures. Allez nager avec les dauphins roses amicaux du fleuve Rio Negro. Prenez la voie des airs pour survoler la région et admirer de superbes panoramas ou explorez à votre rythme les eaux calmes du fleuve en canot ou en kayak. Faites preuve d’audace et essayez de nouvelles activités, comme le tir à l’arc traditionnel des autochtones ou la pêche aux piranhas. Allez rencontrer les gens des collectivités riveraines. Pour vous dégourdir les jambes, vous avez le choix entre des randonnées diurnes ou nocturnes. Faites des photos en gros plan de la faune et de la flore exotiques et renouez pleinement avec la nature et tout ce qui la compose.

Où : Parc national d’Anavilhanas, État d’Amazonas

9. Vivez la nature tout en étant écoresponsable

Faire un safari photo dans la zone humide du Pantanal constitue l’occasion idéale de profiter des merveilles de la nature et de pratiquer un tourisme écoresponsable et sûr. Allez-y pour observer et photographier dans leur habitat naturel les jaguars, tatous, caïmans, toucans, paresseux, aras, singes, ocelots, loutres, fourmiliers et les toujours mignons capybaras, aussi appelés cochons d’eau. Pour un hébergement en tout confort, vous avez le choix entre pousada (auberge), hôtel flottant, écochalet ou écohôtel, ou une réserve écologique. Apportez ce qu’il faut pour faire des photos sublimes : monopode, objectif de plus de 300 mm, un objectif macro et des yeux émerveillés pour observer la beauté du lieu. Profitez de possibilités infinies de réaliser de superbes photos.

Où : Pantanal, États du Mato Grosso do Sul et de Mato Grosso.

10. Faites une pause et rechargez vos batteries

La légendaire soirée de la veille du jour de l’An à la plage de Copacabana regroupe plus de deux millions de personnes, attirées par l’atmosphère détendue, les concerts de musique gratuits et un spectaculaire feu d’artifice de 15 minutes qui illumine le ciel à minuit. Tout comme les gens du coin, allez-y vêtu de blanc des pieds à la tête et déposez sur les eaux une offrande de fleurs à Yemanjá, la déesse de l’océan. L’ambiance décontractée et la bénédiction de Yemanjá rechargeront vos batteries à coup sûr.

Où : Rio de Janeiro, État de Rio de Janeiro

