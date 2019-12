Le campus de Windsor du Collège Boréal a consacré la journée du 29 novembre à des séances d’exploration de carrières destinées à un groupe d’élèves de 11e et 12e année de l’école secondaire de Lamothe-Cadillac. C’est une opportunité que le Collège offre depuis quelques années aux jeunes pour découvrir de possibles études dans des domaines qui mènent directement à l’emploi.

Visite d’employeurs (Delta Chi, Children’s Aid Society, Multicultural Council), test d’aptitude physique de technique policière, présentations de Windsor Police et Paladin Security, bref une journée bien remplie durant laquelle les employeurs ont à nouveau rappelé la valeur des jeunes bilingues et multilingues sur le marché du travail.

Les responsables du Collège Boréal, son personnel et ses partenaires étaient présents pour donner le maximum d’informations aux adolescents intéressés par certains programmes dispensés au Collège en vue de se positionner sur le marché de travail et dans leurs secteurs de prédilection. Les élèves qui se sont présentés convoitent principalement les domaines de la technique policière, le travail social et la petite enfance.

Selon Simon Goulet, gestionnaire des services en emplois et en établissement au Collège Boréal, l’objectif de ces sessions est de favoriser la transition vers la carrière en passant par les voies de l’éducation qui mènent vers un emploi dans la région. Quatre jeunes particulièrement intéressés par la technique policière ont même fait le test d’aptitude physique auquel tout candidat doit impérativement réussir s’il rêve de faire carrière au sein d’un corps policier.

Cette activité s’est déroulée au Collège Boréal qui dispose d’infrastructures adaptées à ce genre d’exercice. Des professeurs et enseignants du Service de police de Windsor étaient présents. D’autres partenaires dans le domaine de la sécurité comme Paladin Security étaient aussi de la partie pour donner plus de lumière aux jeunes venus puiser des renseignements aux bonnes sources. Ces employeurs ont aussi saisi la chance de parler de leurs institutions, des conditions de travail et surtout des exigences d’entrée au sein de leur domaine respectif.

Le Collège Boréal avait prévu au cours de cette journée exploratoire des visites de trois employeurs à savoir de la garderie Delta Chi situé au campus principal sur l’Avenue Ouellette, la Société de l’aide à l’enfance ainsi que le Conseil multiculturel de Windsor. Les jeunes ont pu constater sur le terrain à quoi ressemble l’environnement de travail de ces institutions spécialisées dans des services aux communautés d’une part, et quel genre de travail ils seront appelés à faire s’ils décident d’embrasser une telle carrière d’autre part.

Les organisateurs estiment que la journée d’exploration de carrières a connu un succès auprès des bénéficiaires. « Il y avait unanimité chez les jeunes pour avoir reçu des informations valables. C’est une réussite pour nous. Je pense bien que nous avons réussi dans une voie qui leur permet de faire une transition vers le marché du travail dans le domaine de leur choix », s’est réjoui M. Goulet. Le campus de Windsor compte également offrir dans l’avenir les mêmes opportunités aux élèves intéressés des écoles d’immersion et du Conseil scolaire catholique providence.

SOURCE: Gabriel Nikundana