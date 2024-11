Olaïsha Francis

Le 16 octobre, le Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Chatham-Kent (CCFWEK), dans le Sud-Ouest ontarien, a ouvert ses portes à une vingtaine d’élèves de l’école secondaire W.F. Herman. Pendant cette tournée de 90 minutes, les jeunes ont visité le Carrefour, le campus de l’Université d’Ottawa, et ont été plongés dans la culture francophone.

Dès leur arrivée, les élèves ont été accueillis chaleureusement par les membres de l’équipe du CCFWEK, qui leur ont expliqué la mission de l’organisme et les services offerts à la communauté francophone. La diversité du groupe, composé de jeunes issus de l’immigration, a enrichi les échanges et créé une atmosphère conviviale.

Les adolescents ont participé à des jeux interactifs et à des questionnaires sur la francophonie, ses valeurs et son histoire. Ces activités ludiques leur ont l’occasion de mieux comprendre la réalité des francophones au Canada et de réaliser que la culture francophone est non seulement présente, mais dynamique.

Cette journée avait pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’importance de la langue française et des cultures francophones. En découvrant différentes facettes de la Francophonie, les élèves ont réalisé que le français est bien plus qu’une langue : c’est un outil d’identité et de partage culturel. Les discussions qui ont suivi les activités ont poussé ces jeunes francophiles à s’exprimer et poser des questions sur la vie francophone à Windsor.

L’un des moments forts de la visite a été le partage d’expériences personnelles. Ce dialogue a servi à créer des liens et favoriser une meilleure compréhension de la Francophonie qu’ils apprennent en classe.

À l’issue de la rencontre, plusieurs adolescents ont manifesté de l’intérêt pour s’inscrire au Centre pour ados, un espace dédié aux jeunes qui propose diverses activités culturelles et éducatives en français. Ce résultat démontre l’impact positif de cette initiative, non seulement en termes de sensibilisation à la Francophonie, mais aussi en matière d’engagement communautaire.

Le Carrefour espère que cette expérience incitera les jeunes à partager leurs découvertes avec leurs camarades, amplifiant ainsi le bouche-à-oreille sur les services disponibles pour les francophones de Windsor. En favorisant les échanges entre les différentes cultures, l’organisme contribue à créer un environnement inclusif et enrichissant pour tous.

Cette journée au CCFWEK a été une belle occasion pour les jeunes de l’école W.F. Herman de se familiariser avec la Francophonie, d’échanger sur leurs expériences et de s’engager dans des activités qui renforcent leur identité culturelle. Alors que Windsor continue de célébrer sa diversité, des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour tisser des liens et construire une communauté unie autour de la langue française.

Photo (CCFWEK) : Des élèves d’immersion française participent à des jeux sur la Francophonie.