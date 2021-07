Les Essais olympiques de natation de Tokyo 2020, présentés par Bell, se sont terminés le 23 juin. À la troisième finale de la soirée, l’Olympienne Kylie Masse, de LaSalle, a mérité les honneurs de la performance Bell de la journée après avoir remporté le 200 m dos féminin, une épreuve dans laquelle elle avait été nommée provisoirement.

Son temps de 2:06,67 est à sept dixièmes de seconde de son propre record canadien. Le jour même de l’obtention de son diplôme de kinésiologie de l’Université de Toronto, Masse, médaillée de bronze olympique en 2016 au 100 m dos, continue de se prouver à elle-même qu’elle peut être l’une des meilleures nageuses de dos au monde.

Masse a également reçu le prix de la performance féminine de la compétition pour son record canadien de 57,70 qu’elle a établi au 100 m dos le premier jour. De même, Brent Hayden a remporté le prix de la performance masculine de la compétition grâce à son temps de 21,82 au 50 m libre lors de la troisième journée. « J’aime tout simplement la compétition, a déclaré Masse. L’entrainement est difficile au jour le jour, mais la course est la meilleure partie. J’aime avoir la chance de compétitionner. »

Katrina Bellio, 16 ans, et Tessa Cieplucha se sont qualifiées pour la nomination à leurs premiers Jeux olympiques. Bellio, originaire de Mississauga, et qui s’entraîne avec Rob Novak à Etobicoke Swim Club, a remporté le 1500 m libre féminin, tandis que Cieplucha, 22 ans et originaire d’Oakville, a terminé deuxième au 400 m QNI féminin, toutes deux sous le standard olympique. Bellio a réussi son meilleur temps personnel au 1500 m libre en 16:29,67, une épreuve qui fera ses débuts olympiques dans la capitale japonaise. Elle était motivée à obtenir une nomination après sa course au 800 m libre ainsi que les récentes performances de Summer McIntosh, 14 ans..

À l’âge de 7 ans, Bellio a été inspirée par les exploits de la double Olympienne canadienne Brittany MacLean. Maintenant, elle cherche à suivre ses traces en se qualifiant pour les Jeux olympiques.

« Je ne l’ai pas encore réalisé, a déclaré Bellio. C’est incroyable, à seulement 16 ans je réussis à être nominée. Je réalise le rêve de toute une vie. »

Dans les autres courses de la soirée, Collyn Gagné de Simon Fraser Aquatic a établi un record personnel pour remporter le 400 m QNI masculin en 4:18,65. Cole Pratt, de Calgary, qui s’est qualifié pour une nomination au 100 m dos masculin, a gagné le 200 m dos en 1:58,11, tandis qu’Eric Brown, de Pointe-Claire, au Québec, a retranché 13 secondes à son meilleur temps personnel pour remporter la victoire au 800 m libre masculin en un temps de 7:59,87.

Au total, 184 nageurs et nageuses de 65 clubs ont rivalisé pour se tailler une place au sein d’Équipe Canada en vue des Jeux olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août. Six nageurs ont été provisoirement nommés par le comité de sélection de Natation Canada plus tôt cette année, y compris Kylie Masse (100 m et 200 m dos), Margaret Mac Neil (100 m papillon), Penny Oleksiak (200 m libre), Sydney Pickrem (200 m brasse, 200 m et 400 m QNI), Taylor Ruck (100 m libre), et Markus Thormeyer (200 m dos).

(Crédit photo: Natation Canada)