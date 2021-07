La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), grâce à son programme Jeunes personnes prometteuses, a subventionné à la hauteur de 126 600 $ les rénovations du Centre d’orientation des adolescents du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) occasionnées par le déménagement l’hiver dernier au sein du Carrefour communautaire francophone sur l’avenue Ouellette.

Il a fallu acheter du nouveau matériel, des meubles et autres articles nécessaires pour remplir les nouveaux espaces, sans compter la peinture, les planchers et les prises électriques et électroniques nécessaires pour rendre le nouveau Centre fonctionnel.

« C’est une grande joie de savoir que le CCFWEK disposera, au cours de la prochaine année, de 126 000 $ pour promouvoir la santé et le bien-être chez les jeunes nouveaux arrivants francophones et pour les aider à développer de nouvelles compétences. Une fois de plus, je remercie de tout cœur la FTO », indique le député provincial de Windsor-Tecumseh, Percy Hatfield.

« Le CCFWEK est très reconnaissant à la FTO pour son soutien dans le cadre de ce projet qui nous tient particulièrement à cœur et compte présenter les nouveaux locaux lors de journées portes ouvertes qui auront lieu lorsque la situation sanitaire le permettra, avant la fin de l’année, indique le directeur général Didier Marotte.

« Le personnel a une pensée particulière pour les jeunes qui seront les premiers bénéficiaires de ces améliorations. Notre centre d’orientation des adolescents nouveaux arrivants fait toute une différence dans la vie de ces jeunes. Plusieurs de ceux qui sont passés par nos portes font maintenant des études universitaires grâce à l’appui et au soutien de nos tuteurs et mentors. Les nouveaux locaux, rendus possibles grâce à la subvention de la FTO, nous permettront d’offrir une gamme encore plus variée de programmes et d’activités pour soutenir les jeunes nouveaux arrivants de Windsor. »

Le Centre d’orientation des adolescents a pour but de sensibiliser les nouveaux arrivants francophones de 12 à 24 ans au mode de vie canadien, faciliter leur intégration académique, sociale et culturelle et fournir les outils nécessaires concernant l’importance du postsecondaire, les affaires monétaires, le bénévolat et la formation en leadership.

PHOTO – Le député Percy Hatfield