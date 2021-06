La fête du Canada se fait plus discrète cette année. D’abord parce que, encore une fois, à peu près tout se déroulera en mode virtuel, un médium qui a depuis longtemps cessé de susciter la curiosité et l’enthousiasme de la population désormais gavée d’activités en ligne.

Mais il y a peut-être une autre raison : les incessantes controverses historico-culturelles des derniers mois.

Le site Web de Patrimoine canadien y fait d’ailleurs subtilement allusion : « Cette année, plus que jamais, la fête du Canada nous incite à faire preuve de solidarité, de compréhension et de résilience. Elle invite les Canadiens et les Canadiennes à se rassembler pour réfléchir à notre histoire et à notre culture. Et surtout, la fête du Canada nous donne l’occasion d’entretenir un dialogue sincère, inclusif et fait dans un esprit de réconciliation. Elle permet de renforcer les liens qui nous unissent et d’envisager l’avenir de notre pays avec optimisme tout en reconnaissant le passé ».

Tout de même, la soirée du 1er juillet n’en sera pas moins riche en divertissements musicaux. Les organisateurs ont pris soin de maintenir un équilibre entre artistes anglophones et francophones. Parmi ces derniers, une figure bien connue des Franco-Ontariens : le chanteur et musicien Damien Robitaille. Il ne sera pas le seul interprète de langue française issus d’une communauté dite « minoritaire » : Les Hay Babies, un trio d’Acadiennes donnant dans le répertoire folk-rock, Véronic DiCaire, chanteuse et imitatrice née à Embrun (et co-animatrice de la fête) de même que Shawn Jobin, un résident de la Saskatchewan qui rappe dans la langue de Molière, seront également de la partie.

La danse et la poésie seront aussi au rendez-vous au cours des deux heures que durera ce spectacle intitulé Lumières sur la fête du Canada.

Cette émission spéciale sera diffusée sur les chaînes anglophone et francophone de la télé de Radio-Canada de même que sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien. Dans sa version Web, les pauses publicitaires entrecoupant le spectacle seront remplacées par des capsules animées par Anne-Marie Withenshaw qui fera découvrir l’envers du décor (littéralement!) du spectacle et, par des rencontres avec des artisans du milieu artistique, mettra en lumière le travail ayant précédé la présentation de cette célébration pancanadienne.

Sur le plan local, de rares activités sont également prévues çà et là. D’autres surprises émailleront donc cette journée qui, pour beaucoup de gens, correspond au début des vacances estivales.

PHOTO – Véronic DiCaire, co-animatrice de la fête