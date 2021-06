Le 25 mai dernier, une plainte soumise au Commissariat aux langues officielles du Canada par Paul J. Laprise, résident de Pain Court, avait fait l’objet d’un article dans Le Rempart du 3 juin. M. Laprise reprochait à Postes Canada d’avoir engagé une employée unilingue anglaise pour desservir les clients au bureau de poste de Pain Court qui, depuis son ouverture il y a 161 ans, a toujours offert un service bilingue à sa population dans ce milieu agricole de la région de Chatham.

Pour répondre aux démarches du Rempart dans ce dossier, Postes Canada avait envoyé un courriel citant « être consciente de ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles et de son règlement, et qu’elle poursuivait ses efforts pour trouver une solution permettant de servir ses clients en tout temps dans les deux langues ». La situation semble avoir été réglée, du moins pour l’instant, avec l’embauche d’Erica Myers, une ancienne élève de l’École secondaire de Pain Court qui possède une formation d’enseignante. Elle a été engagée de façon permanente mais pas à plein temps puisque le maître des postes est toujours à l’emploi du service postal mais elle était en congé de maladie.

Le journal a communiqué avec M. Laprise pour obtenir ses commentaires à la suite de ce revirement de situation et il indique avoir été contacté par le commissariat aux langues officielles dans ce dossier. « Une enquêteuse du Commissariat m’a rejoint et était contente de faire le suivi dans cette affaire. Il semble que ce n’est pas la première fois que ce problème se présente à Postes Canada et l’enquête se poursuit pour viser un problème systématique chez Postes Canada qui continue d’embaucher des employés non qualifiés, pensant qu’ils n’auront pas de plaintes. C’est important d’aller au fond des choses. Cet incident n’était pas le premier ici et c’est pour cela que j’ai porté plainte. »

Quant à l’embauche de Mme Myers, le principal intéressé en était très heureux. « Cette jeune femme a littéralement grandi de l’autre côté de la rue, en face de chez moi à l’École secondaire de Pain Court. C’est une excellente nouvelle pour notre communauté! », conclut-il.

PHOTO – Le bureau de poste de Pain Court