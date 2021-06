Le 26 juin en soirée, les Franco-Ontariens de Windsor à Sarnia étaient invités à assister à un spectacle électrisant. En effet, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et le Centre culturel francophone Jolliet, épaulés de quelques commanditaires, avaient convié le groupe québécois Raffy à offrir une prestation dans la foulée de la Saint-Jean-Baptiste.

Raffy est le nom de scène de la chanteuse Carolyne Leblanc et également le nom de la formation dont elle fait partie aux côtés des musiciens Marc-André Binette, François Mathieu et Martin Gauthier. Le groupe évolue depuis une douzaine d’années dans le monde du spectacle avec un répertoire pop-rock fait de reprises et de chansons originales qui constituent toujours un beau prétexte pour faire la fête!

C’est cette ambiance que Raffy, enceinte jusqu’au cou, a livré en commençant avec une chanson de saison, C’est le temps des vacances de Pierre Lalonde. Le public a ensuite eu l’occasion d’écouter Julie des Colocs, Coeur de loup de Philippe Lafontaine, Ces soirées-là de Yannick, etc. Comme on peut le constater, ce sont des succès plus ou moins lointains mais toujours très appréciés qui ont émaillé la soirée qui reposait en bonne partie sur des demandes spéciales du public.

Cette sélection efficace comprenait des titres très populaires tels que On écrit sur les murs, Mille après mille, Il est où le bonheur et bien d’autres, interprétés par Raffy avec cette touche espiègle et festive qui caractérise la formation.

Celle-ci s’est autorisé un tour d’horizon de la francophonie : du Franco-Ontarien Breen LeBoeuf au Français Joe Dassin en passant par le Québécois Paul Piché, il y en avait pour tous les goûts. Les membres du groupe se sont aussi permis un clin d’oeil à leur propre parcours, en interprétant Folle de toi, la première chanson qu’ils aient écrite et qui a contribué à lancer leur carrière, de même que Auprès de moi, reprise dans leur plus récent vidéoclip.

C’est avec ce spectacle que se sont terminées les célébrations de la Saint-Jean qui, pendant une semaine ici et là en Ontario, ont fait vibrer des milliers de personnes, le plus souvent en ligne.

PHOTO – Comme bien d’autres groupes, Raffy maintient le contact avec le public par le biais du virtuel.