Dans le cadre du plan du gouvernement visant à construire l’Ontario et de son engagement visant à brancher chaque collectivité à Internet à large bande d’ici la fin de 2025, l’installation d’un nouveau réseau est en cours à Pointe-aux-Roches. Ce projet de 3,7 millions $ branchera bientôt plus de 945 foyers, exploitations agricoles et entreprises à un service Internet haute vitesse fiable dès le mois de mai prochain.

Ce projet aidera à garantir que les exploitations agricoles et les entreprises de Pointe-aux-Roches pourront attirer de nouveaux clients, faire croître leur entreprise, créer de nouveaux emplois et rester compétitifs dans un marché de plus en plus axé sur le numérique. Les familles de l’endroit pourront également se connecter avec leurs amis, leurs familles et leurs collectivités.

L’élargissement du service Internet par fibre optique est soutenu par les gouvernements du Canada et de l’Ontario, chacun s’engageant à verser plus de 850 000 $. Les contrats visant à étendre le service Internet à large bande à Pointe-aux-Roches ont été attribués par Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc., une société à but non lucratif qui a été créée par des municipalités de la région pour se pencher sur la question de la connectivité dans les régions non desservies et mal desservies du Sud-Ouest ontarien.

« L’accès fiable à Internet haute vitesse est essentiel pour les familles et les entreprises, et l’enjeu lié à l’incapacité d’avoir un service Internet de bonne qualité a été amplifié durant la pandémie, a déclaré Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh.

« Grâce à nos investissements et à notre collaboration avec nos partenaires communautaires, notre gouvernement branche les familles du Sud-Ouest de l’Ontario afin qu’elles puissent garder le contact avec leurs proches, le travail ou leurs études à partir de la maison et accéder à des services essentiels. »

« Notre gouvernement a fait de l’accès à Internet haute vitesse une priorité majeure pour les régions rurales de l’Ontario et nous nous acquittons de cet engagement, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

« La pandémie nous a véritablement montré l’importance d’être branché à Internet haute vitesse à large bande. Les familles et les entreprises de ces collectivités et de l’ensemble des régions rurales de l’Ontario ont besoin de ces services pour accomplir leur travail, qu’il s’agisse de travaux scolaires ou de faire fonctionner une entreprise. C’est le type d’infrastructure critique qui renforce la province et qui profite à toute la collectivité. »

Plus de 255 millions $ ont été investis par les gouvernements du Canada et de l’Ontario et le secteur privé afin de donner accès à Internet haute vitesse à plus de 9000 foyers et entreprise du Sud-Ouest de l’Ontario grâce à SWIFT.

« Avoir accès à une connectivité rapide et fiable à la maison est devenu essentiel pour les résidents, et avec le soutien de nos gouvernements provincial et fédéral, SWIFT, en partenariat avec les fournisseurs de service locaux et régionaux, fait des progrès importants dans l’élargissement des services Internet haute vitesse dans l’ensemble des collectivités mal desservies du Sud-Ouest de l’Ontario, a expliqué Gary McNamara, président du conseil d’administration de SWIFT.

« Avec les travaux qui sont en cours pour amener la connectivité par fibre optique à Pointe-aux-Roches, les résidents et les entreprises de la collectivité auront bientôt un accès égal aux possibilités économiques, sociales et éducatives. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario