Le samedi 15 juin dernier, des bénévoles, participants, employés et partenaires du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) pour l’édition 2018-2019 sont venus de plusieurs régions du Centre-Sud-Ouest pour fêter, dans la salle Richelieu du Collège Boréal à Windsor, une autre année de succès. Le thème de ce gala reconnaissance et levée de fonds s’intitulait d’ailleurs « Célébrons ensemble nos succès ».

L’objectif de ce rassemblement de fin d’année scolaire est de remercier les bénévoles à travers les régions où le concours a eu lieu ainsi que les partenaires, et de générer des fonds pour le nouveau projet de littératie intitulé Soirée bilingue en famille ÉMC qui va avoir lieu en octobre 2019. « Le projet consiste à outiller les parents pour qu’ils puissent mieux aider leurs enfants dans l’apprentissage du vocabulaire et cela, tout en s’amusant, explique Dorine Tcheumeleu, directrice générale et fondatrice. Nous organiserons ainsi une série de rendez-vous 5 à 7 tout au long de l’année basé sur l’apprentissage du vocabulaire à travers différents jeux de société, tout en utilisant les mots que les jeunes devront apprendre pour le concours d’épellation. »

Pour le gala, plusieurs personnalités des secteurs éducationnel, politique et communautaire ont répondu à l’invitation, dont le conseiller municipal Ed Sleiman, la députée Cheryl Hardcastle, le directeur de l’éducation au Csc Providence, Joseph Picard et l’agente de liaison communautaire au Cs Viamonde, Yasmine Joheir.

Pour l’occasion, une élève de 9e année de l’école secondaire L’Essor, Alexandra Loxton a exposé ses peintures. Aussi, les deux jeunes finalistes du Concours Mort de rire-LOL Raphaël Lazure et Théo Donnaman étaient de la fête pour animer la soirée avec une performance humoristique.

Un moment important de cette soirée a certainement été lorsque la mère de Silvia Demarco, ancienne championne intermédiaire du programme ÉMC en 2017, a partagé son expérience avec l’auditoire. Ne parlant pas français, elle a été influencée par l’impact qu’a eu le programme sur sa fille. Aujourd’hui elle suit des cours de français et a fait son discours dans les deux langues officielles durant le gala. Son courage et son dévouement ont été acclamés chaleureusement par l’auditoire.

Le Centre-Sud-Ouest était bien représenté avec des invités de Toronto, Halton, Chatham et London entre autres. L’équipe d’ÉMC a innové cette année en introduisant un nouveau concept pour rendre hommage à des parents et des jeunes qui se sont démarqués dans leurs régions respectives. Des prix ont également été remis à des nominés des régions qui se sont démarqués dans diverses catégories, les bénévoles ont reçus des certificats et les commanditaires des plaques de remerciements. Les membres du comité exécutif ont aussi reçu quelque chose en guise d’appréciation. L’auditoire a participé à un jeu interactif au cours de la soirée pour connaître un peu plus le programme d’ÉMC et la culture francophone. Après le souper, les dirigeants ont procédé à la coupe du gâteau traditionnel d’ÉMC pour célébrer les succès de la dernière année. Et la soirée s’est achevée avec des tirages de divers prix à gagner dont un billet de Via Rail d’une valeur de 200 $ et autres offerts par les commanditaires de l’organisme.