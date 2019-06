La tradition s’est poursuivie le 21 juin dernier pour le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) alors que son équipe d’employés et bénévoles recevaient quelques centaines de convives pour la Saint-Jean-Baptiste au Club Ciociaro à Oldcastle. L’an dernier, le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte, avait tellement été impressionné par le site extérieur couvert en cas d’intempéries, par le service exceptionnel, l’immense stationnement et par le tarif raisonnable qu’il a décidé de répéter l’expérience pour cette édition annuelle.

Au menu, homard, steak, salades verte et de pommes de terre, crêpes au Nutella ou au sirop d’érable avec crème fouettée et le gâteau de la Saint-Jean-Baptiste ont gavé les plus affamés. L’équipe du CCFWEK, bien organisée, a encore une fois réussi à servir toutes ces personnes en un temps plus que respectable pour s’assurer que tout le monde ait mangé avant le début du spectacle-danse avec le groupe Bigg Wiggle de Windsor.

L’orchestre de talentueux musiciens, spécialiste des soirées dansantes dans la région, a vite fait de mettre l’auditoire dans l’ambiance de la Saint-Jean-Baptiste en interprétant en première partie de leur prestation de nombreuses chansons en français. Le chanteur francophone du groupe, Luc Michaud, a rapidement invité les gens sous le grand chapiteau de bois à envahir la piste de danse pour fêter avec eux.

Cela fait plus de 25 ans que cet orchestre joue partout dans la région et ses membres, Mike, Dave, JD et Luc, ont développé un palmarès de succès qui plaît à tous les amateurs de musique qui aiment se déhancher sur un plancher de danse. Ces quatre musiciens ont développé au fil des années une belle complicité qui est palpable lorsqu’ils sont sur scène. Et le public adore!

Durant la soirée, les responsables ont vendus des billets pour un tirage 50/50 et pour des prix de présence. Après deux années consécutives où cette formule s’est avérée être un succès, M. Marotte sera sûrement tenté d’y retourner encore pour 2020.

PHOTO: Les participants se sont régalés avant le spectacle.