Originaire d’une famille italienne de Windsor, Francesco Vella a fait ses études élémentaires et secondaires en français. Ce pharmacien et ancien élève des écoles catholiques Saint-Edmond et E.J. Lajeunesse a ouvert, le 3 mai dernier la pharmacie Medica au coin des rues Erie et Pierre. Sa sœur Giovanna travaille d’ailleurs au Conseil scolaire catholique Providence.

Certains se souviendront peut-être qu’il est l’ancien propriétaire de la pharmacie Olde Walkerville. Lorsqu’il a vendu ce commerce, après n’avoir pris que quatre jours de congés au total en six ans, il est parti vivre deux années en Italie. « Lorsque je suis revenu en novembre 2018 de ce voyage au pays de mes ancêtres, je me suis rendu compte que je m’ennuyais de mon travail de pharmacien, et du contact humain avec la clientèle, raconte M. Vella. Pour moi, de pratiquer ma profession n’est pas un travail, c’est ma vie! La différence depuis mon retour est que j’ai réalisé qu’avant, je travaillais beaucoup trop. Aujourd’hui, dans ma nouvelle pharmacie, j’ai beaucoup plus d’aide avec une dizaine d’employés et c’est un plaisir de venir travailler chaque matin. Il faut avoir une équipe qui partage ta vision dans la pharmacie. »

Et quelle est-elle cette vision ? « Être à l’écoute des besoins des clients, respecter leur dignité et leurs valeurs, tout en s’assurant de leur donner les meilleurs conseils et produits disponibles pour leur santé, ajoute M. Vella. Faire le petit extra qui fait toute la différence dans la relation client-pharmacien, les accueillir avec le sourire, s’intéresser à ce qu’ils ont à dire, les écouter parler de leur famille, de leurs enfants, de leurs problèmes de santé. Leur donner toute l’attention à laquelle ils ont droit et s’assurer qu’ils repartent avec le sentiment d’avoir reçu tout ce dont ils avaient besoin avant d’entrer chez nous. »

Cet esprit familial est typique des familles italiennes. Mais il y a un autre lien important qui explique cette attitude très chaleureuse envers la clientèle. « Lorsque ma mère était enceinte de moi, un soir qu’elle ne se sentait pas bien, elle est allé voir le docteur Lazar Jovanovic, un médecin de famille respecté dans le quartier et toujours disponible pour sa clientèle, de jour ou de nuit. Le docteur Lazar a alors annoncé à maman qu’elle était enceinte. Il l’a rassuré et suivi tout au long de sa grossesse. Lorsque je suis né, ma mère m’a donné son prénom sur mon baptistère, Francesco Lazar Vella. Il est décédé en 2004 et depuis, les commerçants du quartier ont fait ériger une petite tour-horloge en son honneur pour identifier le rond-point situé au coin des rues Erie et Parent. »

Lorsque l’occasion s’est présentée et que l’immeuble où était située la clinique du Dr Lazar a été mis en vente, Francesco Vella l’a acheté pour ensuite le rénover et ouvrir la pharmacie Medica. « C’était l’endroit idéal pour moi afin de poursuivre ma carrière et offrir à la communauté le même genre de service chaleureux qui a fait la réputation du Dr Lazar », insiste M. Vella. Le commerce est ouvert 7 jours par semaine et les clients peuvent rejoindre le pharmacien en appelant à la pharmacie 24 h par jour.

Son équipe chevronnée est qualifiée pour les tests de glucose pour le diabète, pour gérer l’anti-coagulation et le dosage des médicaments, et offre la livraison gratuite, que ce soit pour ramasser ou pour livrer des prescriptions. Un service très apprécié des aînés qui ont de la difficulté à se déplacer, surtout en hiver. « Nous travaillons très fort pour diminuer les frais de nos clients et améliorer leur qualité de vie », conclut le sympathique pharmacien. Il faut mentionner que l’automne prochain, une clinique médicale située dans la pharmacie ouvrira ses portes et permettra aux clients du quartier de consulter un médecin de famille.

Vous retrouverez les coordonnées de la pharmacie Medica dans votre INDEX des services en français du journal Le Rempart, sous la rubrique PHARMACIE.

PHOTO: Francesco Vella