À l’annonce des résultats préliminaires de l’élection scolaire du 24 octobre, le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence tient à féliciter les candidats récemment élus qui représenteront les 11 circonscriptions du Conseil au cours des quatre prochaines années.

Ainsi, cette année, la table politique du Csc Providence accueillera deux nouveaux conseillers élus, soit Paul Lachance (Lakeshore – quartiers 3, 4 et 5) et Christine Brooks (Windsor – quartiers 2, 3, 4, 5 et 10). Ils se joignent aux autres membres déjà en place qui ont été réélus, soit Philippe Morin (London), Alexandre Alary (Oxford, Elgin et Middelsex), Robert Demers (Chatham-Kent – quartiers 2 à 6), Doris Sauvé (Chatham-Kent – quartier 1), Pelée, Leamington et Lakeshore – quartier 6), Didier Marotte (Kingsville, Amherstburg et Essex), Pauline Morais (Tecumseh – quartiers 1, 2 et 3, Lakeshore – quartiers 1 et 2), Janine Brydges (Windsor – quartiers 6, 7, 8 et 9), Jacques Kenny (LaSalle, Windsor – quartier 1, Tecumseh – quartiers 4 et 5) et Sylvie Barbeau-Chmielewski (Lambton, Perth, Grey, Huron et Bruce).

Pour sa part, Eugénie Congi, directrice de l’éducation du Csc Providence, est convaincue que le Conseil profitera du leadership, de l’engagement et des compétences de ses dirigeantes et dirigeants pour continuer d’assurer, à tous les niveaux, l’expansion et la qualité des services offerts à toute la communauté scolaire.

Les coordonnées de chaque conseiller, ainsi que les écoles sous leurs responsabilités, seront prochainement affichées sur le site web du Conseil.

Le Csc Providence désire remercier les conseillers sortants, Louise Aitken et Christian Trudeau, pour le travail accompli envers l’éducation catholique de langue française au cours des dernières années.

L’ensemble des conseillers scolaires sera assermenté lors de la séance annuelle d’organisation qui aura lieu le 15 novembre prochain, au siège social.