Alexia Grousson

Le Festival du livre de Windsor s’est déroulé du 12 au 15 octobre à l’École des arts créatifs de l’Université de Windsor. L’ACFO de Windsor-Essex et Chatham-Kent, en collaboration avec l’Université, a choisi deux auteurs francophones pour l’événement.

Le public a pu participer à une conversation avec les auteurs Edem Awumey et Didier Leclair, animée par la professeure de français Judith Sinanga-Ohlmann.

« C’est une fierté d’avoir des auteurs francophones dans le cadre d’un festival littéraire dans la région. Ils ont été choisis par le Département de français parce que leurs livres sont étudiés dans le programme universitaire. De plus, ce sont des auteurs renommés avec un parcours intéressant », commente la directrice générale de l’ACFO, Gisèle Dionne.

Les auteurs

Originaire du Togo, Edem Awumey a vécu en France où il a publié son premier roman en 2006, avant de s’installer au Canada. Descent Into Night, la traduction anglaise de son livre Explication de la nuit, publié en 2018, a été récompensé par un Prix du gouverneur général du Canada, le prix littéraire le plus prestigieux au pays. Les lieux imaginaires de l’enfance, de la mémoire et des souvenirs du voyage, voilà ce qui inspire l’auteur et dont ses romans s’imprègnent. Edem Awumey a également été chargé de cours de littérature dans deux universités québécoises.

Pour sa part, Didier Leclair est né à Montréal mais a grandi dans plusieurs pays d’Afrique avant de s’installer à Toronto. Son premier roman, Toronto, je t’aime (2000) lui a valu le Prix littéraire Trillium. Plusieurs autres de ses livres ont été finalistes pour ce prix prestigieux. Son deuxième roman, Ce pays qui est le mien, a été finaliste du Prix du gouverneur général en 2004 et a également été traduit en anglais en 2019 sous le titre This Country of Mine.

« Au cours de la conversation, les auteurs ont beaucoup parlé d’eux et de leur parcours en tant qu’auteur. Très intéressés, les participants ont posé beaucoup de questions. L’interaction entre les auteurs et le public a permis d’en apprendre davantage sur leurs sources d’inspiration pour certaines de leurs œuvres », précise Mme Dionne.

Plusieurs participants ont profité de l’occasion pour faire dédicacer les livres qu’ils venaient de se procurer.

Photo (Tom Sobocan) : Les auteurs Didier Leclair (à gauche) et Edem Awumey