Le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence a annoncé, le 24 octobre, la nomination de Carolyn Bastien au poste de direction de l’éducation et secrétaire-trésorière.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les conseillers scolaires témoignent leur confiance en Mme Bastien pour assurer l’importante tâche de gérer l’ensemble du Csc Providence.

Au cours des derniers mois à titre de direction de l’éducation par intérim, elle a démontré son sens de leadership et de la collaboration pour poursuivre la réalisation des objectifs de notre plan stratégique 2021-2026 », a affirmé le président du Conseil, Jacques Kenny.

Carolyn Bastien compte plus de 20 ans d’expérience au sein du Csc Providence, dont plus de 15 ans à titre de surintendante des affaires et trésorière. À travers son parcours professionnel, elle a eu l’occasion de travailler sur plusieurs dossiers d’envergure dont la mise en œuvre du plan stratégique, la mise à jour du plan en immobilisations à long terme ainsi que la refonte et mise en œuvre du modèle de gouvernance par politique au sein du Conseil.

Elle a également collaboré étroitement avec les associations syndicales, les parents ainsi que la communauté, et a présidé plusieurs conseils d’administration provinciaux, y compris le Council of School Business Officials of Ontario et la School Boards Cooperative Inc.

Mme Bastien détient un Baccalauréat en commerce, un brevet d’agente de supervision et est comptable agréée. Sa formation, son expérience et son engagement auprès du Conseil, ses écoles et ses élèves sont autant d’éléments qui contribueront au succès continu du Csc Providence.

Grâce à ses vastes connaissances du milieu de l’éducation et son expérience soutenue en tant que leader, le Csc Providence est persuadé que Mme Bastien continuera de faire avancer les dossiers de l’heure tout en y apportant une perspective unique et une contribution valable au dynamisme de toute l’équipe.

« Je suis profondément honorée d’être nommée officiellement à la direction de l’éducation. Ayant œuvré dans le domaine de l’éducation catholique de langue française pendant plusieurs années, je suis très fière de représenter les écoles catholiques du Csc Providence, affirme-t-elle.

« Je suis déterminée à poursuivre la tradition d’excellence au sein de nos écoles pour assurer le bien-être et la réussite de chaque élève. Avec l’équipe, nous continuerons de cultiver des milieux de vie accueillants, bienveillants et respectueux, et faire de notre Conseil une destination de choix pour les élèves et les membres du personnel. »

Photo : Carolyn Bastien