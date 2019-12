Une initiative communautaire intitulé WE Value (Partenariat valeur Windsor-Essex) a vu le jour récemment grâce à un financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en collaboration avec plusieurs organismes communautaires de la région. Ce nouveau programme est en quelque sorte un nouvel outil d’évaluation concerté qui rendra plus efficaces l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants dans la région.

We Value servira à identifier, appuyer et évaluer les immigrants afin de les référer aux services adaptés à leurs besoins, mais aussi en fonction de leurs capacités. Pour les nouveaux arrivants, cela signifie moins de confusion, une plus grande confiance et une valeur accrue grâce à des expériences rationalisées et des liens communautaires fructueux.

Le volet francophone du programme permet une meilleure gestion des besoins des nouveaux arrivants francophones dès leur arrivée. Les francophones seront identifiés et dirigés plus rapidement vers les services en français disponibles dans la région. L’initiative a reçu près de 2 millions $ de d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Elle devrait desservir un millier de personnes d’ici mars 2021.