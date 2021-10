Si l’expression populaire laissant à entendre que « les voix du Seigneur sont impénétrables » est toujours empreinte d’une vérité toute symbolique, fort est de constater que cette parole fait sens au sein du diocèse de London comprenant notamment les paroisses de Windsor-Essex.

Malgré la situation sanitaire mondiale et les contraintes engendrées par la pandémie qui ont frappé de plein fouet la ferveur des paroissiens, l’usage des technologies de communication collective (visioconférences Zoom, Lifesize, Google Meet, groupes WhatsApp, etc.) a permis de passer à travers les seuils draconiens de présence physique au sein des églises tels qu’imposés par les instances ontariennes de santé publique.

Au cœur de ce dispositif et cheville ouvrière de cette « parole en distanciel » se trouve Paul Lachance, paroissien très investi dans l’exercice de sa foi, bénévole et passionné des nouvelles technologies. Sans doute l’avez-vous croisé œuvrant discrètement et humblement à l’installation des moyens vidéo et audio nécessaires à la retransmission en ligne des messes à l’église Saint-Jérôme ou à l’église Sainte-Anne à Tecumseh. Affichant toujours un large sourire et une bonne humeur communicative, M. Lachance vit sa mission comme un véritable sacerdoce, au service de ses pairs et de la communauté francophone.

Le Rempart a rencontré cet homme très sympathique afin d’échanger avec lui sur son rôle au sein de la communauté chrétienne francophone de la région. Concernant la genèse de la mise en œuvre de messes en ligne, M. Lachance a indiqué que « l’idée est venue simplement du besoin d’une communion encore plus forte, en temps de pandémie, entre paroissiens afin de ne pas perdre le fil. (…) Nous avons des paroissiens plutôt âgés, nous devions donc penser autrement pour nos cérémonies de culte ».

Du fait de son passé professionnel au Conseil scolaire catholique Providence, Paul Lachance souhaitait également « continuer à faire vivre la foi chrétienne en temps de COVID‑19 auprès des plus jeunes, généralement moins enclins à se déplacer à l’église ».

Il s’est dit enthousiasmé par « l’usage d’Internet et des réseaux sociaux, des moyens formidables permettant de concilier la tradition incarnée par la religion et de fidéliser les nouvelles générations avec des outils de communication modernes ».

Nous avons pu constater quelques minutes avant le début de la messe en français, le vendredi matin à l’église Saint-Jérôme, que l’organisation y était parfaitement huilée et minutée, Paul Lachance effectuant les derniers essais techniques nécessaires, s’assurant d’une bonne qualité d’image, du volume, du son, du positionnement des caméras, avant de lancer le décompte de lancement de la retransmission, en concertation avec le prêtre officiant à cette cérémonie eucharistique. La présence nombreuse des fidèles derrière leurs écrans d’ordinateur ou téléphones intelligents témoigne de l’utilité et du service mis ainsi à disposition des paroissiens de Windsor. Véritable bon samaritain, Paul Lachance fait au quotidien la démonstration d’une nécessaire résilience face aux évènements de la vie et cela, peu importe la difficulté, résilience que certains appelleraient tout simplement la foi.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Paul Lachance, un paroissien engagé