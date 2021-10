L’Assemblée générale annuelle (AGA) du Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) qui s’est tenue le 15 octobre à Windsor a permis d’exposer à l’ensemble des membres du réseau la situation administrative et financière de l’organisme. Cependant, ce fut également un moment particulier et riche en émotions du fait de la célébration par la même occasion des 30 années de l’organisme.

« Que de chemin parcouru depuis les premiers pas de notre association en 1991, a ainsi rappelé Mariah Amor, directrice générale du RFSOO, en ouverture de l’AGA. Seul service de soutien et de rupture d’isolement pour les femmes francophones de la région. C’est à Sarnia que tout a commencé sous l’impulsion d’Huguette Habel, fondatrice du Réseau. »

Du fait du contexte sanitaire, et notamment des restrictions en matière de rassemblements, une vingtaine de convives étaient rassemblés au 628, Monmouth Rd afin de marquer ce double évènement. La majeure partie des membres réguliers de l’organisation suivait d’ailleurs les débats et festivités en visioconférence.

Mariah Amor, intervenant elle-même en distanciel, a souligné « la résilience affichée par les partenaires, salariés, bénévoles et dirigeants du Réseau en ces temps difficiles. La tenue de notre AGA et du 30e anniversaire des plus symboliques montre notre détermination à continuer à servir notre communauté francophone, et la composante féminine en particulier ».

Agissant en qualité de maîtresse de cérémonie, responsable du déroulement de l’AGA et de l’animation des différents échanges, Édithe Fotso, a entériné l’élection des neuf membres du conseil d’administration de l’exercice 2021-2022.

Toujours au chapitre administratif, le réseau a fait état de sa bonne gestion financière, conformément à l’adoption unanime par l’ensemble des membres du rapport financier vérifié par la firme Marcil Lavallée.

« Tout cela ne serait pas possible sans l’appui de nos partenaires : la Croix-Rouge canadienne, l’Assemblée de la francophonie, le réseau Family Service de Windsor, ainsi que les bailleurs de fonds qui nous accompagnent », s’est réjouie Mme Amor.

Une mention spéciale fut adressée à la Fondation Trillium de l’Ontario.

Invité à cette cérémonie, le député de Windsor-Tecumseh, Percy Hatfield s’est dit « honoré d’être présent en cette occasion afin de récompenser le travail d’un organisme particulièrement reconnu quant à l’utilité de ses services ainsi que le caractère social et humaniste des missions qu’il porte ».

M. Hatfield a remis symboliquement au Réseau un certificat témoignant de son action au service de la communauté.

Plusieurs présentations ont mis de l’avant les bénévoles du Réseau. Kenza Zoughi, membre du CA, a réaffirmé le « rôle prépondérant des bénévoles et annoncé la mise en ligne du nouveau site internet du RFSOO. Cela ne s’est pas fait sans mal. Nous avons beaucoup travaillé à la mise en œuvre de cet outil qui devrait permettre aux femmes de sortir encore plus facilement de leur isolement et d’avoir des ressources et des interlocuteurs dans les situations de violences domestiques ».

En effet, une augmentation de ce type de violences a malheureusement été constatée en ces temps de pandémie, et c’est en regard de cette réalité qu’Appolinaire Fotso, un sympathisant à la cause du Réseau et avocat spécialisé notamment en droit de la personne, a tenu à proposer son expertise pour les questions qui relèveraient des violences faites aux femmes.

Point final de cette belle célébration, un gâteau portant la mention 30 ans a été partagé symboliquement et pour le plaisir des convives.

Rendez-vous a d’ores et déjà été donné par la directrice du Réseau pour « une rencontre en chair et en os de tous les membres à l’occasion de l’AGA 2022 ».

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Convives et invités célèbrent fièrement le 30e anniversaire du Réseau-femmes.