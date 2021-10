Lee 5 octobre, le député de Chatham-Kent-Leamington, Rick Nicholls a été mis à l’écart en tant que porte-parole de l’assemblée législative de l’Ontario. Rappelons que le député Nicholls avait été exclu, le 19 août dernier, du caucus du Parti progressiste-conservateur, au motif d’un refus de faire la preuve de sa vaccination pour la COVID-19. Siégeant depuis lors en tant que député indépendant à Queen’s Park, il se voit donc durablement exclu, le gouvernement devait faire l’annonce d’un autre membre élu à ce poste le 12 octobre. Représentant son comté depuis plus de 7 ans, le député Nicholls a fait état de « raisons personnelles ne l’incitant pas à se faire vacciner » et a indiqué qu’il ne se présenterait « pas aux prochaines élections provinciales de juin 2022 ». L’obligation vaccinale au sein des instances provinciales et fédérales, pour le personnel ainsi que les élus, s’est largement renforcée au cours des dernières semaines. Seules deux exemptions médicales sont aujourd’hui recevables pour une dispense de vaccination : une réaction allergique potentielle à l’un des composants du vaccin ou une inflammation du cœur (myocardite) après injection d’une première dose. N’étant pas concerné par ces cas, le député Nicholls a pris acte de ces décisions tout en réaffirmant qu’il « continuera à servir fièrement » les électeurs qui lui ont fait confiance et l’ont investi dans la circonscription de Chatham-Kent-Leamington.

SOURCE – Stéphane Lucky